Honda, güçlü başlangıcının devam etmesini istiyor

Red Bull, 2021 sezonunun ilk iki yarışında iyi bir performans ortaya koydu ve bir galibiyet ile bir pole pozisyonu almayı başardı.

Honda, geçen yıla kıyasla motor tarafında çok büyük bir adım atarak Avusturyalı ekibin gelişimine yardım etti.

Honda'dan Toyoharu Tanabe, bu güçlü performansı gelecek yıl da devam ettirmeyi umduklarını belirtti.

Tanabe, "Max Verstappen ve Red Bull Racing'in ilk iki yarışta elde ettiği bir zaferle, Honda'nın -hibrit dönemde- Formula 1'e dönüşünden bu yana en iyi sezon başlangıcımızı geçirdik."

"AlphaTauri Honda da en iyi takımların hemen arkasındaki yakın mücadelede çok iyi performans gösterdi."

"Yine de sadece iki yarışın geride kaldığını ve önümüzde uzun bir sezon olduğunu biliyoruz. Dört pilotumuz ve iki takımımızla, her yarışta da en iyi performansımızı göstermeye ve en iyi sonuçları almaya çalışacağız." dedi.

Tanabe, Portimao'da da ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Formula 1, geçen yıl pandemi nedeniyle oluşturulan olağandışı takvimin bir parçası olarak ilk kez Algarve pistine gitmişti. Burası eşsiz bir pist. Bu hafta sonu herkes, mümkün olan en iyi hazırlığı yapabilmek için geçen yılki verilere bakma fırsatı bulacak. Bu yüzden geçen yıla göre daha iyi şekilde başlayabiliriz. Hava durumu, cuma günü yağmur ihtimalinin yüksek olduğunu işaret ediyor."

"Antrenman süresinin sınırlı olduğu göz önüne alındığında, cumartesi ve pazar günlerine en iyi şekilde hazırlanıp, güç ünitesi verilerimizi güncelleyebilmek için mümkün olduğunca verimli çalışmamız gerekiyor."