Formula 1 Amerika GP

Honda, geleneksel motor geliştirme yaklaşımını açıkladı

Rakiplerinin aksine motor gelişimini şirket içindeki iş rotasyonuyla yürüten Honda, bu yaklaşımın arkasındaki nedenleri detaylandırdı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 21 Eki 2026 16:15

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Koji Watanabe, President, CEO and Representative Director of Honda Racing Corporation

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ferrari, Mercedes, Audi ve Red Bull gibi üreticiler güç ünitesi geliştirmek için yalnızca bu alana odaklanmış özel şirketler ve uzman ekipler kurarken, Honda son derece farklı ve geleneksel bir yöntemi benimsiyor. F1 projesini Honda Racing Corporation (HRC) çatısı altında yürüten Japon üretici, mühendislerini Honda Motor veya Honda Ar&Ge bünyesinden transfer ederek belirli dönemlerde farklı departmanlarda görevlendiriyor. Honda'nın bu sezon yaşadığı teknik zorlukların merkezinde gösterilen ve zaman zaman eleştirilen iş rotasyonu sistemi, aslında kurucu Soichiro Honda'dan bu yana sürdürülen köklü bir geliştirme felsefesine dayanıyor.

Motorsport.com’dan Kenichi Tanaka’ya konuşan Honda Başkanı Koji Watanabe, F1'de elde edilen üst düzey teknoloji ve deneyimin müşteri ürünlerine aktarılmasının şirket vizyonu açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

Fernando Alonso, HRC Başkanı Koji Watanabe

Fotoğraf: HRC

F1 deneyimine sahip mühendislerin eVTOL (elektrikli dikey iniş-kalkışlı hava araçları), HondaJet, yakıt hücreleri, ve uzay projeleri gibi yenilikçi alanlara liderlik ettiğini vurgulayan Watanabe, sistemin işleyişini şu sözlerle aktardı: "Sadece rotasyondan bahsetmek yerine buradaki geniş felsefeyi görmek gerekiyor.”

“O felsefe de F1'de kazanılan teknoloji ve tecrübeyi, müşterilerimizin satın alacağı ürünlerin ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine aktarmak.”

“Bu, kurucumuz Soichiro Honda'nın felsefesiydi ve biz de aynı geleneksel yaklaşımı sürdürüyoruz.”

“F1 tecrübesi olan insanları henüz keşfedilmemiş yeni teknolojilerin yer aldığı zorlu projelere atıyoruz. F1'de kazandıkları dünya standartlarındaki deneyim ve özgüvenle bu projelere yön vermelerini istiyoruz.”

“Aynı şekilde eVTOL, uzay ve jet projelerinden elde edilen bilgi birikimini de tekrardan F1'e aktararak performansımızı artırıyor ve bakış açımızı genişletiyoruz.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Ancak yanlış anlaşılmasın ki her çalışanımızı rotasyona tabi tutmuyoruz. Yarış teknolojilerimizi sürekli ileriye taşıyacak kalıcı ve adanmış bir profesyonel kemik kadroyu korurken, organizasyon içindeki belirli personelin rotasyonunu sağlıyoruz."

Japonya'nın en çok satan aracı N-BOX'ın proje liderliğini yaptıktan sonra 2021'e kadar Honda'nın F1 motor programını yöneten Yasuaki Asaki de bu sistemde gelişen en başarılı isimlerden biri olarak tanınıyor.

Honda, bu sistem doğrultusunda F1 güç ünitesi geliştirme yapısında da kritik bir değişikliğe gitti ve 1 Ekim itibarıyla Büyük Proje Lideri (LPL) Tetsushi Kakuda'nın yerine Yoichiro Fukao getirildi. Bu değişikliğin sezon içi performans sorunlarıyla ilgisi olmadığını özellikle belirten Watanabe, rotasyon zamanlamasının 2027 kural güncellemeleri öncesindeki en uygun döneme denk geldiğini söyledi.

Honda personelleri gridde

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Geleneksel olarak Asaki ve Kakuda gibi motor uzmanı isimler tarafından yönetilen F1 projesinin başına bu kez kontrol sistemleri uzmanı Fukao'nun getirilmesi dikkat çekti.

Watanabe, mevcut elektrik ve içten yanmalı motor dengesinde kontrol sistemlerinin kritik rol oynadığını, Fukao'nun motorun tamamına hakimiyetinin bu kararda belirleyici olduğunu ifade etti. Görevini devreden Kakuda ise projede kalarak yeni lider Fukao'ya destek vermeyi sürdürecek.

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- Motorsport.com Ekibi

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