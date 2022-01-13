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Formula 1 Haberler

Honda, gelecekte F1'e dönüşü reddetmiyor

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Honda'nın F1 projesinin lideri Masashi Yamamoto, Japon markanın gelecekte yeniden Formula 1'e dönmesini bekliyor ve umuyor.

Honda, gelecekte F1'e dönüşü reddetmiyor

Honda, son yıllarda kaydettiği ilerleme ve 2021 yılında elde ettiği pilotlar şampiyonluğuna rağmen, Formula 1'den ayrılmayı seçti.

Motor projesinin hakları Red Bull'a geçmiş durumda ve Honda, önümüzdeki birkaç yıllık süreçte Avusturyalı ekibe destek verecek olsa da, artık tüm gelişim&pazarlama faaliyetleri sona erdirildi. Ayrıca motorlar artık Honda adını da taşımayacak.

Honda, 2022 yılındaki yeni düzenlemelere uyum sağlamak adına motorda bazı değişiklikler yaptı ve güç ünitesini E10 yakıt için uyarladı. Yılın kalanında da bakım ve üretim konusunda birlikte çalışacaklar. Böylelikle projenin Red Bull Powertrains'e geçişi sorunsuz şekilde tamamlanmış olacak.

Masashi Yamamoto'nun da Red Bull projesine dahil olacağı konuşuluyor fakat henüz resmi bir açıklama yok.

Yamamoto, Motorsport.com Hollanda ile yaptığı röportajda, Honda'nın Formula 1'den çok erken ayrıldığını ve kişisel olarak bu vedadan üzüntü duyduğunu belirtti.

Yamamoto, "Şahsen, Honda'nın bir gün Formula 1'e döneceğini umuyorum ve bunun gerçekleşmesini bekliyorum."

"Bu, gerçekten Honda'daki gençlerin motor sporları konusunda tutkulu olup olmadığına ve yönetimi ikna edip edemeyeceklerine bağlı."

"Tarih sık sık tekerrür eder, bu yüzden Honda'nın geri dönebileceğini umuyorum." dedi.

F1, Honda'nın DNA'sının bir parçası

Honda'nın teknik patronu Toyoharu Tanabe, Formula 1'in, Honda'nın DNA'sına kusursuz bir şekilde uyduğunu vurguluyor.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Tanabe, "Şirketin uzun vadede ne gibi bir karar vereceğini bilmiyorum ama mühendisleri yarışta eğitmek kesinlikle Honda'nın DNA'sının bir parçası."

"Umarım Honda bir gün tekrar dener ancak bu, benim için son olacak. O zaman liderliği artık yeni neslin alması gerekiyor, öyle değil mi?" dedi.

Tanabe, Formula 1'i Honda için önemli bir laboratuvar olarak görüyor.

"Honda'nın Formula 1'den çekileceği netleştiğinde, Formula 1 departmanında insanlar [yol araçlarının] seri üretimine geri döndüler. Yarış dünyasında çalışmış insanlarla daha uzun süredir seri üretimde olan insanları birleştirmek güzeldi."

"Bu anlamda Honda yürüyen bir laboratuvar ve biz bunu insanları eğitmek için kullanıyoruz. Hibrit sistemlerde, enerji yönetiminde ve ayrıca içten yanmalı motorda durum böyleydi."

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