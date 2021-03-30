Honda: "Geçen yıl böyle bir motorumuz olsa şampiyonluk savaşı verirdik"

Honda, Formula 1'deki son senesi için yepyeni bir güç ünitesi hazırlamıştı ve bu ünite, daha fazla gücün yanı sıra, aerodinamik paketlemeye de epey yardımcı oluyor.

Honda'dan Toyoharu Tanabe, bütün hafta sonu güçlü performans sergiledikleri ancak galibiyeti Mercedes'e kaybettikleri Bahreyn GP sonrası şu yorumlarda bulundu: "Max'in pole pozisyonundan başlamasına ve tüm yarış, baştan sona Mercedes'le mücadele etmesine rağmen zaferi kaçırmış olması çok üzücü. İkiye tek savaştı ve Mercedes bu sayede stratejilerini bölüştürebildi. Yine de genel anlamda sezona iyi bir başlangıç yaptık. Harika bir performansımız vardı."

"Sergio'nun formasyon turunda neden pistte kaldığını henüz bilmiyoruz, sürüş yaparken motoru durdu. İlk başta bunun bir son olacağını düşünmüştüm, ama neyse ki motoru çalıştırıp pit yoluna gelebildi. Sergio harika bir yarış çıkardı ve beşinci oldu."

"Ayrıca Yuki de iyiydi, bu yıl ondan muhtemelen iyi yarışlar göreceğiz. Başlangıçta pozisyonunu kaybetti ancak sonrasında güzel ataklar yaptı ve dokuzuncu oldu. Geçtiğimiz birkaç günde çok şey öğrendi."

"Gasly'in başlangıçta rakiplerinden biriyle temas yaşaması üzücüydü. Ancak cumartesi günü sıralama turlarında mükemmel bir temposu vardı. AlphaTauri'nin hızlı bir araca sahip olduğunu kanıtladık. Orta lastiğe geçip, son bölüme bu lastiklerle kalabilecek hızları vardı."

"Max'in pole pozisyonundan başlamasına ve tüm yarış, baştan sona Mercedes'le mücadele

Honda'nın güç ünitesi ayarlarında artık yarışa daha fazla önem verip vermeyeceği sorusuna Tanabe, "Farklı pistlerin özelliklerine göre ayarlama yapacağız." cevabını verdi.

Güç sıralaması sorulduğunda ise, "Şimdi her şey geçen yıla göre değişti. Geçen yıl böyle bir motorumuz olsaydı, şampiyonluk savaşı verebilirdik. Gerçekten geçen yılki Mercedes motorundan daha iyiyiz. Bu, sadece yarışta değil, sıralama turları ve antrenmanlarda da görülebilir."

"Ayrıca yeni motor, aracın aerodinamik verimliliğinin artmasına da yardımcı oldu."

"Henüz detaylı analizlere bakmadım ancak MGU-H geçen yıla göre daha iyi görünüyor. Ancak GPS verilerine bakıp, rakiplerimizin bu enerjini nasıl kullandığına bakmamız gerekiyor." dedi.