Honda, gaz sorunu için Verstappen'den özür diledi

Verstappen, yarışın ortasında tek pit stopunu yapmasının ardından gaz tepkimesinde farklılık olduğunu ve sorun yaşadığını söyledi.

Verstappen, soruna rağmen Ferrari pilotu Charles Leclerc'i yakalayarak geçti ancak yarış içerisinde bu sorun tamamen çözülemedi.

Honda'nın Teknik Patronu Toyoharu Tanabe, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada sorunun güç ünitesi kaynaklı olduğunu kabul etti.

Tanabe, "Pit stoptan sonra yarış esnasında farklı ayarlarla durumu iyileştirmeye çalıştık. Pilotumuz da gazı farklı şekilde kullanarak ödün vermek zorunda kaldı."

"Yarışta ortaya çıkan sorun nedeniyle çok üzgünüz. Bugün, yaşanan sorun nedeniyle pozisyon kaybetmedi ancak buna karşın çok fazla zaman kaybetti."

"Pilotlarımıza ve takımlarımıza yeterli güç ünitesi performansını verme konusunda mükemmel olmalıyız." dedi.

Verstappen'in yarış bitirme istatistiği oldukça etkileyiciydi. Hollandalı sürücü tüm sene boyunca motor sorunuyla yolda kalmadı.

Honda böylece, McLaren ile geri dönüş yaptığı turbo V6 motor döneminde ilk defa bu kadar dayanıklı bir sezon geçirmiş oldu.

Tanabe, "Pazar günleri aracın durmasına neden olan bir sorun yaşamadık. Bu bizim için iyi bir şeydi. Ancak bugün olduğu gibi yolda kalmasak da gelişmemiz gereken alanlar var."

"Ayrıca antrenmanlarda da bazı sorunlarımız oldu. Bu açıdan yarış hafta sonunu komple düşünerek sorunları çözmeliyiz." dedi.