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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Honda, Gasly'nin motorunu değiştirecek

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Honda, Gasly'nin motorunu değiştirecek
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
18 Tem 2020 18:11

Honda, Macaristan GP sıralamalarında sorun yaşayan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin motorunu değiştireceğini açıkladı.

Bugünkü sıralamalarda 10. olmayı başaran Gasly, sıralamalar boyunca motorunda sorun yaşadığı yönünde şikayette bulundu.

2. seansta güç kaybı olduğunu belirten Fransız sürücü, 3. seansa geçse de bir daha piste çıkmadı.

Honda, daha fazla risk almamak için Gasly'nin güç ünitesini tamamen değiştireceğini açıkladı. Bu, bu seneki ilk güç ünitesi değişikliği olduğu için Gasly ceza almayacak.

Motorsport.com'a konuşan Gasly, "Q1'in sonundan, özellikle Q2'nin başından itibaren çok ciddi güç kesintisi yaşadım."

"İlk başta çıkış turlarımda, bataryaları yeniden şarj ederken oluyordu. Tam gaz giderken, bir anda büyük kesinti oluyordu. Bu yüzden vitesleri senkronize bir şekilde kullanamıyor, lastikleri düzgün bir şekilde ısıtamıyordum."

"Hızlı turumda motor, ana düzlüğün sonunda kesildi. Orada biraz zaman kaybettik ancak sonrasında turum iyiydi. İkinci turumda, 4. vitesten sonra daha hızlı gidemedim."

"Çok büyük bir gecikme vardı ve bu gittikçe daha da kötüye gitti. Bu yüzden seansı bırakmak zorunda kaldık çünkü tura başladığımda geride hiç güç kalmamıştı." dedi.

Gasly, yaşadıkları karşısında hayal kırıklığı yaşasa da, yaşadığı tüm sorunlar karşısında 3. seansa kadar geçmesine şaşırdığını söyledi.

Gasly, "Bugün 3. seansa çıksam dahi daha fazlası olmazdı."

"Şu an için iki Renault ve bir Red Bull arkamızda olduğu için dahi şaşkınız. Bugün için maksimumu aldık çünkü McLaren aşırı hızlı. Ferrari ve Racing Point önümüzdeydi. Tek turda pozisyonumuzun bu olduğunu düşünüyorum."

"Yarışta bizim için her şey Renault'ya göre biraz daha zor olacak. Budapeşte'de grid pozisyonu çok önemli. Bu açıdan bugün sıralamalarda mümkün olduğu kadar yukarıda yer almak önemliydi."

"Umarım yarın bu pozisyondan biraz puan alabiliriz. Ancak şu an için Renault'nun bizden biraz da olsa hızlı olduğunu biliyoruz. Bu açıdan ilk 10'un dışında kalabiliriz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Pilotlar Pierre Gasly
Takımlar Toro Rosso Şimdi al
Editör Luke Smith

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