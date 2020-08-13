Honda: "Galibiyet, Mercedes'le aradaki farkı kapattığımız anlamına gelmiyor"

Red Bull, geçen hafta sonu gerçekleştirilen 70. Yıl Dönümü GP'de zafere ulaşmayı başardı ve Mercedes'in galibiyet serisini sona erdirdi.

Ancak Honda'dan Toyoharu Tanabe, henüz Mercedes'le aradaki farkı kapattıklarını düşünmüyor.

Toyoharu Tanabe, “Max Verstappen ve Red Bull Racing ile sezonun ilk zaferini kazanmamız harika. Bu sonuç Honda'daki herkese sezonun geri kalanı için motivasyon verdi."

"AlphaTauri'nin beş yarışın dördünde puan kazanması da cesaret verici. Açıkçası, ellerinde rekabetçi bir araç var ve önümüzdeki yarışlarda her iki takımla daha iyi sonuçlar elde etmek için zorlayacağız."

"Şubat ayındaki testlerde, her iki takımla da Barcelona'da pek çok tur attık, ancak bu hafta sonu daha yüksek sıcaklıklar olacağını biliyoruz. Yani durum, bahar aylarında geldiğimize kıyasla farklı olacak."

"Bu hafta sonu güç ünitesini doğru seviyeye getirmeye çalışırken hem son beş yarışta hem de Şubat ayındaki testlerde elde ettiğimiz verileri dikkate alacağız."

"Geçen hafta sonu, her şeyi -sürücünün araç içerisinde kendisini güvende hissetmesini, iyi bir güç ünitesini, iyi bir şasiyi ve doğru stratejiyi, bir araya getirmemiz halinde kazanabileceğimizi gösterdik."

"Ancak bu, şampiyona lideriyle aramızdaki hız farkını kapattığımız anlamına geliyor. Bizi yine zor bir hafta sonu bekliyor, ancak her zaman olduğu gibi, dört sürücünün de mümkün olan en iyi sonuçları elde etmesi için tüm gücümüzle zorlayacağız." dedi.