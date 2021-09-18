Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

Japon şirketin Formula 1'deki varlığı 1964 yılına kadar uzanırken, Formula 1'deki altın dönemlerini, 1986-91 yılları arasında arka arkaya altı takımlar şampiyonluğu ile beş pilotlar şampiyonluğu elde ettikleri bölümde geçirdiler.

O günden bu yana Honda zaman zaman sporda yer aldı ve son olarak 2014 yılında motor üreticisi olarak spora döndü.

2019'da Red Bull ile ortaklık kurmalarının ardından bu dönemdeki ilk zaferini alan Japon üretici, bu yıl Red Bull ile arka arkaya beş zafer elde etti.

Honda yıl sonunda çekilecek ve bu yıl şampiyonluk savaşı veren Max Verstappen ve Red Bull'un şampiyonluğu, her zamankinden daha değerli olabilir.

Honda'nın F1 genel müdürü Masashi Yamamoto The Race'e verdiği demeçte şöyle konuştu: “Bu F1 programının, bir öncekinden daha iyi gittiğini düşünüyorum çünkü sonuncusunda sadece bir yarış kazanmıştık."

"Mesela bu yıl art arda beş galibiyetimiz ve pole pozisyonumuz gibi önemli başarılarımız var."

"2000'ler dediğimiz üçüncü dönemle kıyaslamak yerine, altın dönem olan ikinci dönemle [1983-1992] karşılaştırıyoruz."

"Hedefimiz tam olarak bu ve Buna ulaşmaya çalışacağız.”

Honda aslında bu döneme pek iyi başlamadı ve Honda ile birlikte oldukları dönemde neredeyse spordan çekileceklerdi.

Yamamoto, “2017'den sonra bırakmış olsaydık, gerçekten geriye bir şey bırakmamış olurduk. Ardımızda hiçbir tarih kalmazdı."

"Ancak şampiyonluğu kazanabilirsek ve sonrasında ayrılırsak, mühendislerimiz bu başarıyla ilgili büyük bir güven duyacaklar. Nasıl başarılı olacaklarını bilecekler. Honda için gerçekten harika bir şey olurdu."

"Her halükarda şampiyonluğu kazanma konusunda büyük bir motivasyonumuz var."

"Ancak Honda'nın 2021'in sonunda ayrılacağını duyduğumuzda, Honda çalışanlarına özellikle mühendislik tarafında motivasyon artışı sağladı."

"Yedi yıllık bir çabanın sonucu için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Eğer hedefe ulaşırsak, dünyadaki herkese neler yapabileceğimizi göstermiş olacağız.” dedi.

Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images