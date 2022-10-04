Honda, Formula 1'e geri dönüşü görüşmeye başladı
İddianın kaynağı The Race, Honda yönetiminin salı günü bir araya gelerek Formula 1'e dönüş için ilk görüşmeleri yaptığını yazdı.
Honda Salı günü Formula 1'deki geleceğinin de tartışıldığı önemli bir toplantı gerçekleştirdi.
Burada Red Bull Racing ve Honda Racing Corporation'a (HRC) 2025 sonrası için planlanan olası işbirliği konusunda fikirlerini sunma şansı verildi.
Birkaç ay önce Honda'nın yeni düzenlemeler yürürlüğe girene kadar Avusturyalı ekibi desteklemeye devam edeceği açıklanmıştı. Ancak Porsche ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasıyla Red Bull'un yeniden Honda ile çalışma konusunda iştahlı olduğu görülüyor.
2021 sezonunun ardından Honda, Formula 1'den resmen çekilme kararı aldı. Bununla birlikte, Japon motor üreticisinin adı motor sporlarının en üst sınıfından tamamen kaybolmadı çünkü HRC'nin logosu hâlâ RB18 üzerinde mevcut.
Honda, teknik desteğin yanı sıra takıma danışmanlık yapıyor ve 2025'in sonuna kadar bu rol devam edecek.
The Race'e göre Honda'nın üst düzey yöneticileri, Salı günü olası bir yeniden girişi değerlendirmek üzere toplandı. Şimdilik ne sonuç çıktığı belirsiz fakat Honda'nın 2025'teki yeni düzenlemelerde spora geri dönmeyi istediği konuşuluyor.
Honda, yol araçlarını daha sürdürülebilir hale getirmeye odaklanmak için seriden çekilme kararı almıştı. Ancak F1 de o yöne gittiği için, program Honda'ya gayet iyi uyuyor.
The Race, Red Bull ve Honda arasındaki görüşmelerin şimdilik çok iyi gittiğini bildiriyor.
Red Bull ve Honda arasındaki görüşmelerin iyi ilerlemesine rağmen, olası bir geri dönüş için Honda yönetim kurulundan onay gelmesi gerekiyor.
Fakat üst düzey yöneticiler bazı konularda daha fazla düşünmek istiyor ve bu nedenle süreci ağırdan alıyor.
Örneğin Honda'nın süre ne ölçüde dahil olacağının, mali tablonun nasıl şekilleneceğinin ve sadece iki yıllık bir aradan sonra yeniden dönüşün nasıl açıklanacağının netleşmesi gerekecek.
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