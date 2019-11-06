Honda: "Ferrari'nin düzlüklerdeki hızı Austin'de bariz şekilde düştü"

Ferrari geçen hafta sonu yarış özellikle yarış temposunda ciddi şekilde geride kaldı ancak Red Bull pilotu Max Verstappen başta olmak üzere pek çok kişi Ferrari'nin FIA'nın gönderdiği teknik direktiften ötürü yavaşladığını iddia etti.

Bununla birlikte Charles Leclerc eski versiyon ve daha fazla yarış tamamlamış bir motorla yarışıyordu. Ayrıca Mattia Binotto, ayarlardaki durumun da tempolarını düşürdüğünü söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Tanabe, Ferrari'nin sebebi ne olursa olsun düzlüklerde eskisi kadar da güçlü olmadığını söyledi.

Tanabe, "Şasi sürüklenmesiyle, motor performansını ayıramıyoruz. Sadece hıza bakarsak, Ferrari ile aramızdaki fark önceki yarışlardan daha az."

"Bu açık. Bunun sadece motordan mı yoksa şasiden mi kaynaklandığını bilmiyoruz. Yarış tempoları önceki yarışlardaki kadar güçlü değil. Paketin farklı olduğu ya da bu pistin için yeterli olmadığını gösteriyor."

"Bilemiyorum. Ama en yüksek hızlardaki fakrı görebiliyoruz." dedi.

Bununla birlikte Tanabe, tek yarışa bakarak sonuca varmanın doğru olmayacağı konusunda uyardı.

"Brezilya ve Abu'den de veriler almamız gerekiyor. O zaman daha fazla şey öğreneceğiz. Sadece bir yarıştan sonuç çıkaramayız."

Tanabe, Red Bull-Honda'nın Meksika'daki performansına şaşırdığını söylerken, Amerika için de sıralama turlarında bu kadar yakın olmasını beklemediklerini dile getirdi.

Tanabe, "En iyilerle aradaki fark, yaz tatilinden önce azaldı ve ardından Ferrari yazdan sonra daha fazla gelişti. Şimdi üç takım da çok yakın. Ancak sezonun geri kalanında ne olacağını bilmiyorum. Brezilya ve Abu Dhabi'de aracın performansını ve hem Mercedes hem de Ferrari'ye karşı rekabet seviyemizi göreceğiz." dedi.