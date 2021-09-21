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Formula 1 Haberler

Honda: "F1'e dönüşümüzde yaşadığımız zorluklar, şampiyonluk savaşı vermemiz için kritikti"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
David Malsher Lopez
, U.S. editor

Honda, şampiyonluğa aday konuma gelebilmelerinde, 2015 yılında Formula 1'e dönüşünde yaşadığı zorlukların kritik bir tecrübe olduğunu söylüyor.

Honda: "F1'e dönüşümüzde yaşadığımız zorluklar, şampiyonluk savaşı vermemiz için kritikti"

Japon otomobil üreticisi, bu yıl da Mercedes ile şampiyonluk mücadelesinde Red Bull'a yardım ediyor. Marka, bu yılın ardından spordan çekilecek.

Honda, McLaren ile F1'e dönüşünde, performans eksikliği ve dayanıklılık sorunları yaşıyordu. Şimdi ise büyük başarılara imza atıyor.

Honda, yaşadığı zorluklar nedeniyle McLaren ile yollarını ayırmıştı. Japon markası daha sonra, Red Bull'un iki takımı ile ortaklık imzaladı.

Red Bull, 2019 Avusturya Grand Prix'sinde, Honda'ya hibrit dönemin ilk galibiyetini kazandırdı ve o günden beri galibiyetlerinin devamını getirdi. Bu sezon ise Max Verstappen'i dünya şampiyonu yapmayı hedefliyor.

Teknik direktör Toyoharu Tanabe, Honda'nın ilk yıllarında yaşadıkları zorlukların, bugünkü başarılarına büyük katkısı olduğunu söyledi.

Tanabe, Motorsport.com da dahil olmak üzere çeşitli basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, "Tecrübesizliğimiz, bize çok büyük zorluklar yaşattı. Yarış dışı kaldık, motor arızalar yaşadık ve yarış hafta sonlarında birçok sorunla karşılaştık."

"Ancak istediğimizi elde etmek için çok çalıştık. Sadece yarışı kazanmak, şampiyonluğu almak için değil, performansımızı ve dayanıklılığımızı artırmak için de çok emek verdik. Mühendislerimiz için bu, dört büyük hedef arasındaydı."

"2015'ten beri, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 dahil olmak üzere bizim için zorlu bir süreçti ama hiç vazgeçmedik. Zorlamaya devam ettik ama kolay olmadı. Şampiyon bir takıma karşı yarışıyoruz." dedi.

Honda'nın, McLaren ile yaşadığı zorluklar F1 planlarını yarıda bırakacağına dair spekülasyonlara yol açmıştı. Tanabe, zor zamanlarından edindikleri tecrübeyle beraber bir noktada geri döneceklerini her zaman bildiğini söyledi.

Toyoharu Tanabe, Honda F1 Technical Director

Toyoharu Tanabe, Honda F1 Technical Director

Photo by: Erik Junius

Tanabe, "Geçmiş, insanlar için olumsuz görünüyordu. Motor arızaları ve güç sorunları yaşadılar. İyi sonuçlar almasalar da çok çalıştılar. Şimdi geri geldik ve daha çok gücümüz var, daha dayanıklıyız ve daha fazla galibiyetimiz var."

"Bütün bunlar bize tecrübe kazandırdı. Sadece mühendisler değil, lojistik ekibi ve mekanikler de tecrübe kazandı. Gelecekleri için iyi bir tecrübe oldu."

"Teknik anlamda zorluk yaşıyorsan, bunlardan ders çıkarıp ilerleyebiliyorsun. Ancak, Honda'da insanlar, zihnen de güçleniyor. Bu projede üzüntüyü de mutluluğu da tecrübe ettik." dedi.

Tanabe, Honda'nın geçmişteki zayıflıklarını düzeltme çabasının, Mercedes'in güç ünitesine karşı kazanmasında çok önemli bir etken olduğunu belirtti.

Ayrıca, Monza düzlüklerinde Alman rakiplerine karşı gösterdikleri performansın, iki motor arasındaki farkın ne kadar az olduğunun kanıtı söyledi.

Tanabe, "Geçmişte, zayıf ve güçlü yönlerimizi analiz ettik. Ancak daha çok zayıflıklarımızı inceledik."

"Mercedes'e karşı yarışabilmek için, geliştirmemiz gereken hedef alanlar belirledik. Bunlardan biri de güç dağılımı alanıydı."

"Bu yıl, performansımızı artırmak için yeni bir güç ünitesi kullandık. Yeni güç ünitesi ise enerji performansını artırmak için [yeni bir] içten yanmalı bir motora sahipti. Sonuç olarak, güç ünitesi beklendiği gibi çalıştı ve Honda performansı ile Mercedes'e yaklaştı. Sadece içten yanmalı motorun performansı değil, enerji yönetimi açısından da yaklaştı."

"Geçmiş yıllara kıyasla Monza'da, Mercedes'e karşı iyi bir performans elde ettik. Bu yeni güç ünitesi ile yakaladığımız başarılardan biri." şeklinde konuştu.

Çeviren: Aybike Simay Erden

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