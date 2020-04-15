Honda F1'den ayrılabilir mi?

Ziggo Sport muhabiri Rob Kamphues'in, Honda'nın koronavirüs krizi sonrası ne yapacağı üzerine sorduğu soruya Doornbos şu yanıtı verdi: "Motor üreticisi olarak spordan ayrılacaklarını düşünmüyorum, çünkü şu an iyi işler yapıyorlar."

"McLaren ile dibe battılar ve bu durum o kadar kötüydü ki, aynı takımlarını sattıkları durumdaymış gibi bir hissiyata sahiptiler."

Coronel ise, 2008 sonrasında olan durumlara gönderme yaparak, şu yanıtı verdi: "Tüm operasyonu bitirip, Brawn ile dünya şampiyonu oldukları bir sene vardı. Honda, fişleri çekmemesi gereken zamanda her şeyi durdurup şampiyonluğu kaçırdı."

"Tabii ki de bir ümit ve Max Verstappen'e sahipler, aynı zamanda iyi bir motora da sahipler. Her şeyin iyi olacağını tahmin ediyorlar. Ancak, birkaç Japon bir araya gelip buna devam etmek istemediklerini söylerlerse, fişi çekip gidebilirler."

Renault'nun durumu belirsiz

Doornbos'a göre koronavirüs krizinin Fransız üreticideki etkileri görünüyor: "Bence büyük bir zorluk yaşıyorlar. Günün sonunda Renault, elektrikleşen otomotiv endüstrisinin en şiddetli alanında, ki bu devrim olmak üzere."

"Formula 1'e, fazla geri dönüş almadıkları bir alana, yatırım yapmaya devam edecekler mi? Takımın gidişatı iyi değil, motorlar patlıyor ve fabrika takımı, müşteri takımından daha geride kalıyor. Bu durum, araç satışlarına pek de yardımcı olmaz. Renault çok savunmasız bir durumda."

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