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Formula 1 / Son dakika

Honda, F1'deki son yılı için daha dayanıklı ve güçlü bir motor hazırladı

Ekleyen:
, Editör

Honda'nın F1 teknik patronu Toyoharu Tanabe, yeni sezon için planladıkları güç ünitesinin hem daha dayanıklı hem de daha güçlü olduğunu dile getirdi.

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Honda, F1'deki son yılı için daha dayanıklı ve güçlü bir motor hazırladı

Honda, 2021'in sonunda spordan ayrılacak ve son yıllarda, geçmişe kıyasla önemli bir ilerleme kaydetmeyi başardı.

Geçen yıl performans olarak Mercedes'in gerisinde kalsa da dayanıklılık anlamında iyi görünen Japon üretici, 2022 için planladığı güç ünitesini bu yıla çekti.

Honda'nın teknik patronu Toyoharu Tanabe, yeni güç ünitesiyle beraber hem dayanıklılığı hem de performansı artırdıklarını söyledi.

Tanabe, "Honda olarak Formula 1'den güçlü şekilde ayrılmak istiyoruz. COVID-19 ortaya çıkmadan önceki planımız, bu güç ünitesini 2021 yılında kullanmaktı. Ancak salgın ortaya çıktı ve her şey durdu. Bundan ötürü yeni güç ünitesini 2022 yılına kadar ertelemeye karar verdik."

"Bununla beraber yönetim kurulumuz, 2021'in sonunda Formula 1'den çekilme kararı aldı ve bundan ötürü planımızı tekrar değiştirmemiz gerekti. Bu yüzden gelişim çalışmalarına hız verdik."

"Tüm bu değişikliklerle beraber doğru zamanlamayı tutturmak kolay değildi, yine de bunu başardık. Ayrılmadan önce elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz."

"Yeni güç ünitemiz son derece iyi görünüyor. Performans ve dayanıklılığı artırmak adına içten yanmalı motor, turbo ve enerji geri kazanım sistemleri üzerinde pek çok çalışma yapıldı. Ayrıca motoru, araca daha da iyi şekilde entegre etmeye çalıştık."

"Şimdiye kadar elde ettiğimiz verilere bakarsak, her şey beklentilerimizi karşılıyor." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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