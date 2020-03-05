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Formula 1 / Son dakika

Honda, F1'de kalıp kalmama kararını henüz vermedi

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Honda, F1'de kalıp kalmama kararını henüz vermedi
Ekleyen:
, Editör
5 Mar 2020 05:46

Honda'nın F1 patronu Masashi Yamamoto, 2021'den sonra Formula 1'de kalıp kalmama kararını henüz vermediklerini söyledi.

Honda, 2020 yılı sonunda biten anlaşmasını bir yıl daha uzatma kararı aldı ancak şimdilik, gelecek yıl sonrasında ne yapacakları bilinmiyor.

Japon üretici daha önce yaptığı açıklamalarda, otomotiv dünyasında yaşanan sorunlar nedeniyle şimdilik durumun belirsiz olduğunu açıklamıştı.

Barcelona'daki testlerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Honda patronu Masashi Yamamoto, F1 yönetimine çok net mesajlar verdi.

Yamamoto, F1'in 2021 kurallarıyla birlikte zirvede kalamaması halinde Formula 1'de olmayacaklarını söyledi.

Honda'nın F1'de kalmak isteyip istemediği sorulduğunda Yamamoto, “Bu, tamamen koşullara bağlı olan bir şey. "

"Sonuçta Formula 1, şu noktada otomotiv endüstrisinin mücadele edebileceği ve teknolojisini geliştirebileceği bir yer. Motor sporlarının zirvesi."

"Helmut Marko ile bunu konuşmaya devam ediyoruz ancak bir karar alınmadı."

"Yeni kurallarla birlikte taraftarların da tam olarak neyi izlediklerini bilmeleri çok önemli."

"F1'in motor sporlarının en iyisi olduğu ortada. Eğer taraftarlar, F1'in motor sporlarının en iyisi olduğu gerçeğini desteklemiyorlarsa, o zaman seriye katılmamız bizim için daha az değerli olacak." yanıtını verdi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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