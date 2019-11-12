Honda, F1'de devam edip etmeme kararını Abu Dhabi'de verecek

2014 sonrasında Renault ile yollarını ayırmak isteyen Red Bull, başlangıçta bir B seçeneğine sahip değildi. Ancak McLaren'la ortaklığını sonlandırmasının ardından Honda kendileri için bir seçenek haline geldi.

Bu yıl Honda ile çalışmaya başlayan Red Bull, şimdiye kadar iki zafer ve bir pole pozisyonu almayı başardı.

Japon üretici şimdi, önceki yıllara kıyasla daha iyi bir güç ünitesine sahip ve en iyi üreticilerle neredeyse aynı seviyeye geldi.

Ancak Honda'nın F1'le olan anlaşması 2020 sonunda bitiyor ve Japon üreticinin sporda devam edip etmeme konusunda kararsız olduğu biliniyor.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, durumun şu noktada belirsiz olduğunu ancak kararın Abu Dhabi sonrasında alınacağını söyledi.

Alman Motorsport-Magazin.com'a konuşan Marko, "Honda gerçekten henüz bir karar almadı. 1 Aralık'ta, yani Abu Dhabi yarışında bu konudaki kararlarını vereceklerini düşünüyorum."

"Şimdi, yeni güç ünitelerinin gelişim maliyetlerini tahmin etmemizi sağlayacak olan 2021 kuralları yayınlandı. Bu kurallara göre dyno testlerinin süresi ve belli malzemelerin kullanımı sınırlandırıldı." dedi.

2021 kurallarıyla ilgili ise Marko, "Yeni finansal kurallarla Red Bull Racing şu anki bonus ödemelerinden bazılarını kaybedecek. Bu açıdan Toro Rosso ile benzer olacaklar. Ama elbette bunu kabaca söylüyorum, tamamen aynı değil."

"Diğer tarafta bütçelerin sınırlandırılması bize tasarruf sağlayacak. Bu genel olarak olumlu bir adım."