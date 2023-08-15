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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Honda, F1 için "özel departman" kuruyor

Honda'dan Koji Watanabe, Formula 1 projesi için şirketin kendi bünyesinde bir departman kurduklarını söylüyor.

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Honda, 24 Mayıs'ta Aston Martin ile anlaştığını ve Formula 1'e motor tedarikçisi olarak geri döneceğini resmen açıkladı.

Honda Racing Corporation (HRC) Başkanı Koji Watanabe, bu projeye nasıl hazırlandıklarını ve Formula 1'deki önceki projelerden farkını anlattı.

Koji Watanabe: "Şirket içerisinde, F1 ile ilgili her şeyle ilgilenecek yeni bir departman oluşturuluyor ve bu da bizim için çok önemli bir an."

"Şimdiye kadar çalışmalarımız insan ve mali kaynakların tahsis edildiği ayrı projelere bölünmüştü. Bir proje tamamlandığında her şey dağılıyor ve ardından tüm süreç yeniden tekrarlanıyordu."

"Ancak gelişiyoruz ve artık Honda'nın tüm yarış programlarından HRC sorumlu olacak. Elbette bize tahsis edilen belirli bir bütçe var. Bu bütçe karbon nötr yakıta geçiş, yüksek verimli motorlar, bataryalar ve benzerleri de dahil olmak üzere geleceğe yönelik teknolojilerin geliştirilmesi için harcanıyor."

"Aston Martin takımıyla olan işbirliğimizde bile sadece şirketi desteklemeyi değil, aynı  zamanda HRC'yi mali açıdan mümkün olduğunca bağımsız hale getirmeyi istiyoruz. Böylece Formula 1'de faaliyet göstermeye devam edebiliriz."

Olası gelir beklentileriyle ilgili Watanabe, "Bu gelirleri sadece yarış programlarımızdan elde edebilmek en iyisi olurdu ama gerçekte bu pek mümkün değil."

"Bu nedenle, öncelikle yarış pistinde yüksek performans göstererek markamızın değerini artırmak ve ardından HRC'nin gelecekte ek gelirler elde etmek için sağlayabileceği bir dizi hizmet geliştirmek istiyoruz."

"Tüm uzmanlarımızın sadece bürolarındaki masalarında oturup malzeme geliştirmek yerine yeni şeyler yaratmalarını istiyoruz."

"Yeni bir organizasyon, yeni bir kültür oluşturuyoruz ve şu andan itibaren HRC bünyesinde kendi personelimizi yetiştirmeye çalışacağız."

"Tüm bunlar 2026'da başlayacak olan F1 programımızla sembolize ediliyor. Honda ve HRC'nin motor sporlarındaki hedefi, Formula 1'deki faaliyetler aracılığıyla yeni çalışma alanlarını keşfetmek ve bunu taraftarlarımızla paylaşmak." dedi.

Honda logo on Red Bull Racing RB18

Honda logo on Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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