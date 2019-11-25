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Formula 1 / Son dakika

Honda: "F1 geleceğimiz için en önemli faktör maliyet"

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Honda: "F1 geleceğimiz için en önemli faktör maliyet"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Kas 2019 14:36

Honda, Formula 1'de kalmaları için harcamaların azaltılması gerektiğini söyledi.

Japon şirket 2015 yılında Formula 1'e geri dönmesinden bu yana en iyi sezonunu geçirdi ve Red Bull ile üç yarış kazanırken, iki de pole pozisyonu aldılar.

Honda, 2020 sezonunda Red Bull ile çalışmaya devam edecek ama AR&GE anlamında kısıtlamaların olacağı fakat aynı motor teknolojisinin devam edeceği 2021'de devam etme konusundaki kararlarını bu yıl sonunda vermeleri gerekiyor.

Honda'nın F1 yöneticisi Masashi Yamamoto, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Gelecekteki kuralların bize ne kadara mal olacağını hesaplıyoruz. Elektrikli konusundaki değişiklikten ötürü şu anda tüm otomobil üreticileri için durum oldukça zor. Bu yüzden AR&GE maliyetini topluyoruz ve iç tartışmalar yürütüyoruz. Maliyetlerin en büyük sorun olduğu doğru.” dedi.

Maliyetlerdeki azalmanın, devam etme kararlarındaki en büyük faktör olup olmadığı sorusuna Yamamoto, "Maliyetlerin en büyük problem olduğu doğru. Kazanmak bizim için ilk önceki. Katılma kararı alırsak, sadece kazanmaya odaklanırız." dedi.

Max Verstappen bu yıl Honda ile üç zafer almayı başardı ve şu anda şampiyonayı tıpkı Red Bull gibi üçünde sırada götürüyor.

Yamamoto, "İyi sonuçlara sahip olmak olumlu. Ama daha önemlisi maliyetler dengelemek. En iyileri yakalamak için gelişimimizi hızlandırmalı ve bunun için çok dazla bütçeye sahip olmalıyız. Şimdi mevcut durumu nasıl koruyacağımızı ve aynı zamanda maliyeti nasıl azaltacağımıza bakıyoruz." dedi.

Öte yandan Yamamoto, dyno kısıtlamaları dışında büyük oranda aynı olarak yeni kurallardan büyük oranda memnun olduğunu söyledi.

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Bu Haber Hakkında

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Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Scott Mitchell

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