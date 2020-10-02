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Formula 1 / Son dakika

Honda duyurusunun ardından Red Bull: "F1'den ayrılmayacağız"

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Honda duyurusunun ardından Red Bull: "F1'den ayrılmayacağız"
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Red Bull, 2021 F1 sezonu sonunda ayrılacak olan Honda'nın ardından kendilerinin sporda kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Honda, bu sabah sürpriz bir açıklama ile yol araçlarında elektrifikasyona odaklanabilmek için 2021'den sonra F1'deki motor tedarikçiliğini sonlandıracağını duyurmuştu.

Honda'nın bu açıklamasının ardından gözler doğal olarak Red Bull ve AlphaTauri takımlarına çevrildi. Japon üretici, Red Bull'un sahibi olduğu Red Bull Racing ve AlphaTauri takımlarına motor tedarik ediyor.

Honda, bu kararı almadan önceki süreçte Red Bull ile Ağustos ayında sürekli iletişim halinde olduklarını Eylül ayının sonunda karar verdiklerini söyledi.

Red Bull, görünüşe göre Honda'nın ayrılabileceği ihtimalini göze alarak Concorde Anlaşması'nı imzalamış gibi görünüyor.

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Honda'nın bu kararı ile Red Bull, motor bulma konusunda yine sıkıntıya düşecek gibi. Mercedes'in ana takımı haricinde halihazırda 3 müşterisi bulunuyor. Ferrari'nin de kendi takımı dışında iki müşterisi var ve şu anda durumu pek iyi değil. Bu iki üretici dışında geriye sadece Renault kalıyor. Renault ve Red Bull, son ortaklıklarında pek iyi bir dönem geçirmemişti.

Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, şirketin sporda kalacağını söyledi.

Marko, "Şu an için hedefimiz, 2020 ve 2021 sezonlarında Honda ile galibiyet mücadelesi vermek ve şampiyonluk için güçlü aday olmak."

"Sonrasında, takımlarımızla 2022 ve sonrası için en rekabetçi güç ünitesi çözümünü değerlendireceğiz. Her iki takımımızla birlikte son Concorde Anlaşması'nı imzaladığımız için sporda kalmaya devam edeceğiz." dedi.

 
Resmi: Honda, 2021 sonunda F1'den ayrılacak!

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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