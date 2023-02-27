Honda, dayanıklılık güncellemelerinin güç artışı sağlamasını beklemiyor

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Geçen yıl itibariyle motorların dondurulması, üreticilerin herhangi bir performans güncellemesi getirmesini kesin bir şekilde yasaklıyor.

Ancak güvenlik tedbiri olarak dayanıklılık güncellemelerine izin var; bu güncellemelerin zaman zaman performans artışına yol açtığı söylenebilir.

Öyle ki, kış boyunca bazı üreticilerin geniş dayanıklılık güncellemelerinin ardından çift haneli beygir gücü artışları elde ettikleri konuşuldu.

Pazartesi günü Japonya'da Honda'nın 2023 sezonu için motor planlarıyla ilgili bir basın toplantısında konuşan F1 proje lideri Tetsushi Kakuda, şirketinin yaptığı ince ayarların böyle bir güç artışı sağlamadığını açıkça belirtti.

Kakuda, "Dayanıklılığı arttırmak motor gücünün de artmasına neden olmayacak. Yönetmelik gereği, bu konuda yapabileceğiniz gelişim kısıtlı."

"Dolayısıyla, dayanıklılık güncellemeleri yapmak, motor gücünü nasıl daha efektif kullanabileceğiniz konusunda stratejik bir bakış açısıyla daha fazla seçenek sunmaya yardımcı olacaktır." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battles with Charles Leclerc, Ferrari F1-75, ahead of Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Esteban Ocon, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13, the rest of the field at the start Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Sözlerine devam eden Kakuda, "Geçen yıl tüm üreticilerin performansa öncelik verdiğine inanıyorum, biz de öyle yaptık."

"Yönetmelik değişikliği ile zorunlu hale gelen E10 yakıtından kaynaklanan performans kaybını telafi etmek için her türlü çabayı gösterdik. Ancak sonuç olarak motora binen iç yük bir önceki yıla kıyasla önemli ölçüde arttı ve dayanıklılık ciddi anlamda tehlikeye girdi."

"Sonuç olarak, 2022 sezonu boyunca çeşitli sorunlar ortaya çıktı. Bu sezon için bu sorunları ele almak üzere çalışıyoruz.

"Yalnızca sorunların belirginleştiği alanları iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda her bir parçanın sınırlarını belirleyerek ve potansiyelini en üst düzeye çıkararak daha geniş bir seçenek yelpazesine sahip olmayı planlıyoruz."

"Geçen yıl açık bir avantaja sahip olduğumuz elektrifikasyon teknolojilerinde, özellikle MGU-K dağıtımında da kendimizi olgunlaştırdık. Buna ek olarak, üretim, kalite denetimi, yönetim ve hassas güç ünitesi montajı açısından parçaların hassasiyetini geliştirmek için tedarikçilerimizle birlikte çalışmaya devam ettik."

"Sakura'daki herkes önümüzdeki sezon için büyük bir çaba sarf ediyor. Dolayısıyla, yeni sezona hazırız." dedi.