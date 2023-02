Honda, dayanıklılık güncellemelerinin güç artışı sağlamasını beklemiyor

Geçen yıl itibariyle motorların dondurulması, üreticilerin herhangi bir performans güncellemesi getirmesini kesin bir şekilde yasaklıyor.

Ancak güvenlik tedbiri olarak dayanıklılık güncellemelerine izin var; bu güncellemelerin zaman zaman performans artışına yol açtığı söylenebilir.

Öyle ki, kış boyunca bazı üreticilerin geniş dayanıklılık güncellemelerinin ardından çift haneli beygir gücü artışları elde ettikleri konuşuldu.

Pazartesi günü Japonya'da Honda'nın 2023 sezonu için motor planlarıyla ilgili bir basın toplantısında konuşan F1 proje lideri Tetsushi Kakuda, şirketinin yaptığı ince ayarların böyle bir güç artışı sağlamadığını açıkça belirtti.

Kakuda, "Dayanıklılığı arttırmak motor gücünün de artmasına neden olmayacak. Yönetmelik gereği, bu konuda yapabileceğiniz gelişim kısıtlı."

"Dolayısıyla, dayanıklılık güncellemeleri yapmak, motor gücünü nasıl daha efektif kullanabileceğiniz konusunda stratejik bir bakış açısıyla daha fazla seçenek sunmaya yardımcı olacaktır." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battles with Charles Leclerc, Ferrari F1-75, ahead of Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Esteban Ocon, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images