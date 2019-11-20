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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Honda: "Brezilya GP sonucu, Abu Dhabi ve 2020 için pozitif"

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Honda: "Brezilya GP sonucu, Abu Dhabi ve 2020 için pozitif"
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Kas 2019 08:54

Honda'nın teknik direktörü Toyoharu Tanabe, Brezilya Grand Prix'sinde Max Verstappen ve Pierre Gasly'nin ilk iki sırada yer almasından memnun olduklarını, bunun 2020 için pozitif bir sonuç olduğunu söyledi.

Red  Bull-Honda, pole pozisyonunu kazandıkları Brezilya GP hafta sonunda Max Verstappen'le zafere ulaşırken, Toro Rosso pilotu Pierre Gasly ikinci sırada finiş gördü.

Honda böylelikle geri dönüşünden sonra ilk dublesini de aldı.

Hafta sonunu değerlendiren Honda teknik patronu Toyoharu Tanabe, sonuçtan duydukları mutluluğu dile getirdi.

“Bu, Brezilya’da Ayrton Senna’nın 1991’deki destansı zaferinden bu yana ilk galibiyetimiz oldu. Bu galibiyet, Max’in agresif ve harika sürüşüyle, çok iyi yönetilen bir takım stratejisi sayesinde geldi."

"Bu, Honda ve Aston Martin Red Bull Racing'in bu sezonki üçüncü zaferi oldu."

"Ayrıca araçtan en iyi şekilde faydalanan ve Toro Rosso'ya bu yılki ikinci podyumunu, kendisini ise ilk F1 podyumunu kazanan Gasly'i tebrik etmek gerekiyor. Harika bir iş yaptı."

"Pierre, özellikle Hamilton ile olan son turdaki mücadelesinde çok iyi bir performans gösterdi. Bu, onun güvenini kesinlikle olumlu etkileyecek. Zor bir yıl olduğu için onun adına mutluyum."

"Sahip olduğumuz paket, her iki takımla da çok iyi çalıştı ve hem bu sezonun son yarışı hem de gelecek yıl için iyi bir işaret olmalı."

Tanabe, uzun zaman sonra ilk podyumunu alan eski partnerleri McLaren'ı da unutmadı ve "McLaren'i podyum için tebrik etmek istiyoruz." dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Alt-etkinlik Yarış sonrası
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al , Toro Rosso Şimdi al
Editör Roy Rijsdijk

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