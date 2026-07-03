Honda, beklenen Aston Martin güncellemesinin detaylarını paylaştı

Honda Pist Üstü Genel Müdürü Shintaro Orihara, Zandvoort'ta ilk kez kullanılacak yeni güç ünitesinin detaylarını paylaştı. Geliştirme çalışmalarının tamamen motorun iç mekanizmasına yönelik olduğunu belirten Orihara, şu detayları aktardı: "Tamamen motor içi bileşenlere odaklandık. Önceliğimiz motor performansını artırmak.”

“Bu doğrultuda yanma odasının şekli üzerinde çalışıyoruz ve bazı parçaları tekrardan gözden geçirdik. Ayrıca yanma verimliliğini artırmak için ana yanma odasının yapısını da değiştireceğiz. Bunların yanı sıra, yağlama sisteminde yaptığımız değişikliklerle verimliliği artırmayı hedefliyoruz.”

“Elbette performansı artırdığınızda dayanıklılığı da artırmanız gerekir, bu yüzden bu konu üzerinde de çalışıyoruz. Hollanda’ya kadar yapmamız gereken çok iş var ama bunu başarmak için çok sıkı çalışıyoruz."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Red Bull motorunu gridin referans noktası kabul eden ADUO sisteminde, diğer üreticiler arasında en çok gelişim hakkı elde eden üretici Honda olmuştu. Güncelleme paketinde bu haklardan ne kadarını kullandıkları sorulan Orihara, "Detaylı bir sayı veremem ama listemiz oldukça kabarık. Hollanda'ya çok sayıda güncelleme getireceğiz ve motorun oldukça büyük bir kısmını değiştirmiş olacağız." yanıtını verdi.

Yeni güç ünitesinin getireceği beygir gücü artışı hakkında sergilenen dyno test verilerini bildiğini ancak bunu açıklayamayacağını söyleyen Orihara, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Küçük bir adımdan ziyade büyük bir adım atmayı hedefliyoruz.”

“Ancak Formula 1'de sihir diye bir şey yoktur. Tek bir adımla Mercedes veya Red Bull seviyesini yakalayamayacağımızı biliyoruz; yine de bizi ileriye taşıyacak ciddi bir güncelleme sunacağız.”

“Performans gelişimi adım adım ilerleyen bir süreçtir. Hollanda bu yoldaki ilk büyük adımımız olacak ancak en tepedeki rakiplerimize yetişmek için gelecekte yapmamız gereken daha çok işimiz var.”

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