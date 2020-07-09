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Formula 1 / Son dakika

Honda, Avusturya'daki sorunların ardından "önlemler" aldı

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Honda, Avusturya'daki sorunların ardından "önlemler" aldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Tem 2020 09:25

Honda, Max Verstappen ve Alex Albon'u Avusturya Grand Prix'sinde yarış dışı kalmaya iten sorunların ardından önlemler aldığını açıkladı.

Verstappen, geçtiğimiz hafta sonu henüz 11. turda sorun yaşadı ve yarışı bırakmak zorunda kaldı. Ayrıca Alex Albon da Lewis Hamilton'la temastan kısa bir süre sonra yolda kaldı.

Honda, her iki aracın güç ünitelerinin de kontrol edildiğini ve her ikisinin de sağlıklı olduğunu açıkladı. İki ünite de bu hafta sonu kullanılacak.

Honda F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe, "Son yarışta iki Aston Martin Red Bull Racing aracındaki sorunların her ikisi de elektrikle ilgiliydi, ancak farklı sorunlardan kaynaklanıyordu " 

"Her iki konuyu da takımlarla birlikte analiz ettik ve bu hafta sonu için önlemler aldık."

"Güç ünitelerimiz bu sorunlardan kaynaklanan herhangi bir hasara sahip değil. Bu yüzden Max ve Alex bu hafta sonu aynı üniteleri kullanacaklar. Bu hafta sonu yapılacak yarışı dört araç ile bitirmeyi ve onlarla iyi bir sonuç elde etmeyi hedeflemeliyiz." dedi.

Tanabe, aynı yerde iki yarışa sahip olmanın yararlı olduğunu da vurguladı.

"Bu, verilerimizin güncel ve ilgili olduğu anlamına geliyor, ancak çalışmalarımızı etkileyebilecek faktörlerden biri önümüzdeki hafta sonu yağmur yağacak olması hatta fırtına beklenmesi."

 
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Editör Adam Cooper

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