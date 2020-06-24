Honda, Avusturya GP için yeni bir motor güncellemesi hazırladı

Formula 1 takımları ve motor üreticileri, her ne kadar uzun süre boyunca fabrikalarını kapatmak zorunda kalsalar da, yeni sezona yönelik hazırlıklara devam ettiler.

Şimdi sezonun ilk yarışı olan Avusturya GP'ye neredeyse hepsinin güncellemelerle gelmesi bekleniyor.

Honda, bugün itibariyle Avusturya GP'ye yeni versiyon güç ünitesiyle gideceklerini doğruladı.

Honda'nın Sakura fabrikasındaki çalışmaları yöneten Yusuaki Asaki, "1.1 versiyon" olarak adlandırdığı yeni motorun Red Bull Ring'de kullanacağını söyledi.

Asaki, "Hedefimiz, Mercedes ve Honda'nın kazanmak için eşit şansa sahip olduğu bir durumda kazanmak."

"Şampiyon olmak konusunda son derece heyecanlı ve hevesliyiz." dedi.

Honda'nın F1 şefi Masashi Yamamoto ise şöyle ekledi: "Bu yıl büyük bir dönüm noktası olacak. Taraftarların desteklerini ve beklentilerini karşılayabilmek adına her yarış elimizden geleni yapacağız. Böylece yıl sonunda gülümsemek için bir nedenimiz olacak."