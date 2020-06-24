Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
155 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Honda, Avusturya GP için yeni bir motor güncellemesi hazırladı

paylaşım
yorumlar
Honda, Avusturya GP için yeni bir motor güncellemesi hazırladı
Ekleyen:
, Editör
24 Haz 2020 11:10

Honda, gelecek hafta sonu yapılacak olan 2020 Formula 1 sezonunun açılış yarışına yeni bir motor güncellemesi götürecek.

Formula 1 takımları ve motor üreticileri, her ne kadar uzun süre boyunca fabrikalarını kapatmak zorunda kalsalar da, yeni sezona yönelik hazırlıklara devam ettiler.

Şimdi sezonun ilk yarışı olan Avusturya GP'ye neredeyse hepsinin güncellemelerle gelmesi bekleniyor.

Honda, bugün itibariyle Avusturya GP'ye yeni versiyon güç ünitesiyle gideceklerini doğruladı.

Honda'nın Sakura fabrikasındaki çalışmaları yöneten Yusuaki Asaki, "1.1 versiyon" olarak adlandırdığı yeni motorun Red Bull Ring'de kullanacağını söyledi.

Asaki, "Hedefimiz, Mercedes ve Honda'nın kazanmak için eşit şansa sahip olduğu bir durumda kazanmak."

"Şampiyon olmak konusunda son derece heyecanlı ve hevesliyiz." dedi.

Honda'nın F1 şefi Masashi Yamamoto ise şöyle ekledi: "Bu yıl büyük bir dönüm noktası olacak. Taraftarların desteklerini ve beklentilerini karşılayabilmek adına her yarış  elimizden geleni yapacağız. Böylece yıl sonunda gülümsemek için bir nedenimiz olacak."

 

Sonraki haber
Williams ile yollarını ayıran ROKiT, Mercedes'in sponsoru oluyor!

Önceki haber

Williams ile yollarını ayıran ROKiT, Mercedes'in sponsoru oluyor!

Sonraki haber

AlphaTauri, sabah 2018, öğleden sonra ise 2020 aracıyla sürüş yapacak

AlphaTauri, sabah 2018, öğleden sonra ise 2020 aracıyla sürüş yapacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Williams ile yollarını ayıran ROKiT, Mercedes'in sponsoru oluyor!

2s
2
Formula 1

Honda, Avusturya GP için yeni bir motor güncellemesi hazırladı

1s
3
Formula 1

Ralf Schumacher, F1 ve Almanya için zorlu bir süreç bekliyor

4
Formula 1

Leclerc: "Gerçek bir piste çıkmayı çok özledim"

5
Formula 1

Spielberg'e 10 binden fazla virüs testi getirildi

Son Videolar

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Son Haberler

AlphaTauri, sabah 2018, öğleden sonra ise 2020 aracıyla sürüş yapacak
F1

AlphaTauri, sabah 2018, öğleden sonra ise 2020 aracıyla sürüş yapacak

Honda, Avusturya GP için yeni bir motor güncellemesi hazırladı
F1

Honda, Avusturya GP için yeni bir motor güncellemesi hazırladı

Williams ile yollarını ayıran ROKiT, Mercedes'in sponsoru oluyor!
F1

Williams ile yollarını ayıran ROKiT, Mercedes'in sponsoru oluyor!

Ralf Schumacher, F1 ve Almanya için zorlu bir süreç bekliyor
F1

Ralf Schumacher, F1 ve Almanya için zorlu bir süreç bekliyor

Doktoru: "Zanardi'nin beyin hasarı, Schumacher'inki kadar büyük değil"
F1

Doktoru: "Zanardi'nin beyin hasarı, Schumacher'inki kadar büyük değil"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.