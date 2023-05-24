Honda, Aston Martin'in tutkusundan etkilenmiş

Formula 1'e resmen dönüş çalışmalarını sürdüren Honda, kısa süre önce büyük bir adım attı ve 2026 sezonundan itibaren Aston Martin'e güç ünitesi tedarik edeceğini duyurdu.

Silverstone merkezli takımla müzakere sürecinde yaşananları aktaran Honda, geçen ay ne yapılacağına dair nihai karar verilmeden önce birkaç takımla daha görüştüklerini söylüyor.

Honda'nın başkanı ve CEO'su Toshiro Mibe, "Pek çok takım bizimle temasa geçti, çeşitli takımlardan harika, gerçekten harika teklifler aldık."

"Ancak özellikle Aston Martin'in tutkusu ve ne pahasına olursa olsun kazanma kararlılığı bizi çok etkiledi. Vizyonlarının ve tutkularının bizimkine çok benzediğini düşündük." dedi.

Honda Racing Corporation başkanı Koji Watanabe ise Aston Martin ile görüşmelerin Ocak ayında, yani oldukça erken başladığını itiraf etti.

Watanabe, "Gelecek planlarımızı belirlemek için birden fazla takımla görüşmeler yaptık."

"Çeşitli görüşmeler sonucunda Aston Martin'in şampiyonluk hedefi için en tutkulu takım olduğu kararına vardık."

"Özellikle fabrikalarını fiziksel olarak ziyaret etmekten, personel de dahil olmak üzere çeşitli konularda yatırım yaptıklarını ve istikrarlı bir şekilde ilerlediklerini görmekten şahsen onur duydum. Ayrıca güç ünitesi konusunda attığımız adımları çok iyi karşıladılar."

"Aston Martin ile birlikte çalışmayı gerçekten istedik. İşte bu yüzden Aston Martin'i seçtik." dedi.

Honda with Astion Martin Racing F1 Team Photo by: Aston Martin Racing

Aston Martin Performans Teknolojileri CEO'su Martin Whitmarsh, "Alçakgönüllülüğümüzü koruyoruz. Başarmamız gereken çok şey olduğunu, Honda'dan öğreneceğimiz ve kendimizi geliştireceğimiz çok şey olduğunu biliyoruz."

"Ancak bu sporda gerçek bir tutkunuz, arzunuz, kazanma açlığınız ve kararlılığınız yoksa başarılı olamazsınız. Burası dünya çapında motor sporlarının zirvesi., son derece rekabetçi bir platform."

"Lawrence [Stroll], ben ve diğer tüm takım üyeleri olarak mutlak bir kararlılığa sahibiz, kazanmak için buradayız. Heyecan verici olan da bu."

"Aynı tutkuyu ve durmak bilmeyen azmi Honda'da da görüyoruz, onlar da kazananlar. İşte bu yüzden bu fırsat bizi son derece cezbetti."

"Kendimize 2026'da kazanmak ve sonrasında da istikrarlı bir şekilde kazanmaya devam etmek gibi bir hedef koyduk. Bunu yapmak gerçekten zor, yine de kararlıyız." dedi.