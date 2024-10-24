Honda, Aston Martin'de Newey ile yaşayabileceği "anlaşmazlıklara hazırlıklı"
Adrian Newey, Honda'nın Aston Martin’e katılmasından bir yıl önce Silverstone merkezli takımda yerini alacak.
Honda, Aston Martin'de tasarım efsanesi Adrian Newey ile 2026 kurallarına en iyi nasıl yaklaşılacağı konusunda "bazı anlaşmazlıklara hazır" olduklarını belirtti.
Newey'nin gelecek yıl Silverstone merkezli takıma katılacağı, F1'de nereye geçeceği konusundaki aylar süren spekülasyonların ardından Eylül ayında açıklanmıştı.
Honda, 2021 sezonunun sonunda F1'den resmi olarak ayrılsa da 2019'dan bu yana Red Bull teknik ile ortaklık içindeydi.
Bu ortaklıktaki en büyük sorunlardan biri; Ferrari, Mercedes ve Alpine dışındaki takımların karşılaştığı gibi, şasi tasarımcılarının talepleri ile güç ünitesi biriminin ihtiyaçlarının çatışabilmesi oldu.
Ancak buna rağmen, Red Bull ve Honda 2021'den bu yana Pilotlar Şampiyonluğunu ve son iki sezondur Takımlar Şampiyonluğunu kazandı.
Aston Martin, 2026'da yeni teknik kuralların devreye girmesiyle Honda ile iş birliği yapacak. Autosport'a özel bir röportaj veren Honda Racing Şirketi’nin başkanı Koji Watanabe, Newey'nin gelişi ile, Honda’nın Red Bull ile on yılda elde ettiği başarıların bir tekrarlanabileceğini umduğunu söyledi.
Lawrence Stroll, Toshihiro Sanbe,,President and CEO Honda Motor,Koji Watanabe, President of Honda Racing Corporation,,Martin Whitmarsh
Photo by: Motorsport.com Japan
Watanabe, “Aston Martin'in rekabetçiliğini güçlendirmek için istikrarlı adımlar attığını görmekten memnuniyet duyuyoruz.”
“Newey'nin katılımı da dahil olmak üzere yönetim yapılarını sağlamlaştırmış olmaları bizi çok cesaretlendirdi.”
“Newey ile daha önce de çalıştım ve hızlı araçlar üretme konusunda inanılmaz bir tutkusu var.”
“Biz güç ünitesini, onlar da araçların şasisini inşa ederken, vizyonlarımızın uyuşmadığı zamanlar olabiliyor.”
“Böyle durumlarda şasi ekibinin istedikleri ile güç ünitesi ekibinin istedikleri arasında çatışmalar oluyor ancak biz birlikte dünyanın en iyi otomobilini yaratmayı başardık.”
“Newey'nin Aston Martin'e geçmesiyle birlikte benzer zorlukların ortaya çıkmasını bekliyorum ama umarım bu zorluklar, Aston Martin Honda takımının dünyanın en iyisi olmasını sağlar. Bazı anlaşmazlıklara hazırlıklıyız. Elbette bu sadece Newey ile ilgili değil.” diye açıkladı.
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