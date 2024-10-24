Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Honda, Aston Martin'de Newey ile yaşayabileceği "anlaşmazlıklara hazırlıklı"

Adrian Newey, Honda'nın Aston Martin’e katılmasından bir yıl önce Silverstone merkezli takımda yerini alacak.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Adrian Newey, Aston Martin Formula 1 Takımı

Honda, Aston Martin'de tasarım efsanesi Adrian Newey ile 2026 kurallarına en iyi nasıl yaklaşılacağı konusunda "bazı anlaşmazlıklara hazır" olduklarını belirtti.

Newey'nin gelecek yıl Silverstone merkezli takıma katılacağı, F1'de nereye geçeceği konusundaki aylar süren spekülasyonların ardından Eylül ayında açıklanmıştı.

Honda, 2021 sezonunun sonunda F1'den resmi olarak ayrılsa da 2019'dan bu yana Red Bull teknik ile ortaklık içindeydi.

Bu ortaklıktaki en büyük sorunlardan biri; Ferrari, Mercedes ve Alpine dışındaki takımların karşılaştığı gibi, şasi tasarımcılarının talepleri ile güç ünitesi biriminin ihtiyaçlarının çatışabilmesi oldu.

Ancak buna rağmen, Red Bull ve Honda 2021'den bu yana Pilotlar Şampiyonluğunu ve son iki sezondur Takımlar Şampiyonluğunu kazandı.

Aston Martin, 2026'da yeni teknik kuralların devreye girmesiyle Honda ile iş birliği yapacak. Autosport'a özel bir röportaj veren Honda Racing Şirketi’nin başkanı Koji Watanabe, Newey'nin gelişi ile, Honda’nın Red Bull ile on yılda elde ettiği başarıların bir tekrarlanabileceğini umduğunu söyledi.

Lawrence Stroll, Toshihiro Sanbe,,President and CEO Honda Motor,Koji Watanabe, President of Honda Racing Corporation,,Martin Whitmarsh

Lawrence Stroll, Toshihiro Sanbe,,President and CEO Honda Motor,Koji Watanabe, President of Honda Racing Corporation,,Martin Whitmarsh

Photo by: Motorsport.com Japan

Watanabe, “Aston Martin'in rekabetçiliğini güçlendirmek için istikrarlı adımlar attığını görmekten memnuniyet duyuyoruz.”

“Newey'nin katılımı da dahil olmak üzere yönetim yapılarını sağlamlaştırmış olmaları bizi çok cesaretlendirdi.”

“Newey ile daha önce de çalıştım ve hızlı araçlar üretme konusunda inanılmaz bir tutkusu var.”

“Biz güç ünitesini, onlar da araçların şasisini inşa ederken, vizyonlarımızın uyuşmadığı zamanlar olabiliyor.”

“Böyle durumlarda şasi ekibinin istedikleri ile güç ünitesi ekibinin istedikleri arasında çatışmalar oluyor ancak biz birlikte dünyanın en iyi otomobilini yaratmayı başardık.”

“Newey'nin Aston Martin'e geçmesiyle birlikte benzer zorlukların ortaya çıkmasını bekliyorum ama umarım bu zorluklar, Aston Martin Honda takımının dünyanın en iyisi olmasını sağlar. Bazı anlaşmazlıklara hazırlıklıyız. Elbette bu sadece Newey ile ilgili değil.” diye açıkladı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Williams sonraki iki yarış için yeni renk düzenini tanıttı
Sonraki haber Perez'in Meksika GP hedefi podyum

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Bagnaia, sezonun geri kalanında VR46 ile yarışmak üzere Iannone yerine Bulega'yı destekliyor

Bagnaia, sezonun geri kalanında VR46 ile yarışmak üzere Iannone yerine Bulega'yı destekliyor

MotoGP
Bagnaia, sezonun geri kalanında VR46 ile yarışmak üzere Iannone yerine Bulega'yı destekliyor
Meksika GP 1. antrenman seansı: Russell lider, Albon ile Bearman çarpıştı!

Meksika GP 1. antrenman seansı: Russell lider, Albon ile Bearman çarpıştı!

Formula 1
Meksika GP
Meksika GP 1. antrenman seansı: Russell lider, Albon ile Bearman çarpıştı!
Canlı sohbet: Meksika GP 1. antrenman seansı

Canlı sohbet: Meksika GP 1. antrenman seansı

Formula 1
Meksika GP
Canlı sohbet: Meksika GP 1. antrenman seansı
Aston Martin Racing
Daha fazlası
Aston Martin Racing
Alonso: "Aracımdan memnun değilim"

Alonso: "Aracımdan memnun değilim"

Formula 1
Amerika GP
Alonso: "Aracımdan memnun değilim"
Alonso eski F1’i özlüyor: "Grid kızları, motor sesi, pazar günleri hızlı gitmek…"

Alonso eski F1’i özlüyor: "Grid kızları, motor sesi, pazar günleri hızlı gitmek…"

Formula 1
Amerika GP
Alonso eski F1’i özlüyor: "Grid kızları, motor sesi, pazar günleri hızlı gitmek…"
Lawson, Alonso hakkında: "Beni bece*** söyledi ve yaptı da"

Lawson, Alonso hakkında: "Beni bece*** söyledi ve yaptı da"

Formula 1
Amerika GP
Lawson, Alonso hakkında: "Beni bece*** söyledi ve yaptı da"

Son Haberler

Verstappen: "Benim için 'unutulması gereken' bir gün oldu"

Verstappen: "Benim için 'unutulması gereken' bir gün oldu"

F1 Formula 1
Meksika GP
Verstappen: "Benim için 'unutulması gereken' bir gün oldu"
Russell: "Her şey üst üste geliyor, bu gece yine çok işimiz var!"

Russell: "Her şey üst üste geliyor, bu gece yine çok işimiz var!"

F1 Formula 1
Meksika GP
Russell: "Her şey üst üste geliyor, bu gece yine çok işimiz var!"
Meksika GP 2. antrenman: Sainz zirvede, Russell bariyerlerde!

Meksika GP 2. antrenman: Sainz zirvede, Russell bariyerlerde!

F1 Formula 1
Meksika GP
Meksika GP 2. antrenman: Sainz zirvede, Russell bariyerlerde!
Tsunoda, Abu Dabi'de Red Bull RB20 ile teste çıkacak

Tsunoda, Abu Dabi'de Red Bull RB20 ile teste çıkacak

F1 Formula 1
Meksika GP
Tsunoda, Abu Dabi'de Red Bull RB20 ile teste çıkacak

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye