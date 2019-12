Honda: "Artık büyük kazançlar elde etmek zorlaşıyor"

Honda, diğer motor üreticilerinden bir yıl sonra Formula 1'e girdi ve 2015'te McLaren'la çalışmaya başladı. Ancak bu ortaklık sona ermeden önceki üç yıllık dönemde çok fazla dayanıklılık ve performans sorunları yaşadılar.

Geçen yıl Toro Rosso ile çalışmaya başlayan Japon üretici, bu yıl Red Bull'a da motor sağlamaya başladı.

Red Bull aynı yıl Honda'nın geri dönüşünden sonraki ilk podyumunu, ilk pole pozisyonunu ve ilk galibiyetini almayı başardı. Hatta Honda, Brezilya'da duble dahi yaptı.

Ancak Honda'nın teknik patronu Toyoharu Tanabe, RACER'a verdiği demeçte artık performans bulmanın çok küçük şeylerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Tanabe, RACER'e “Bu yıl kaydettiğimiz ilerlemeyi sadece Red Bull ile değil, Toro Rosso ile de görmek mümkün. Her ikisiyle de olumlu sonuçlar aldık. Bu, projeye katılan herkes için, Honda'daki herkes için çok olumlu bir şey ve bu ivmeyi gelecek sezon da korumak istiyoruz. Gelecek yıl için gelişim çalışmalarına çoktan başladık ve hedefimize ulaşmak için daha çok zorlamamız gerekiyor."

“Şimdi ilerleme kaydetmenin geçmiş yıllardan daha zor olduğunu düşünüyorum. Her alanda hassas olmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Bu yüzden mümkün olduğunca çok zorlamaya devam etmeliyiz. Yani içten yanmalı motor, güç ünitesi, MGU-H ve MGU-K, tüm sistemler, su, yağ, yani aklına gelebilecek her şeyde gelişmeliyiz. Ayrıca sahip olduğumuz araçlar ve yazılımlar konusunda yapacak çok işimiz var. Bu, ciddi bir iş ama gelişmenin tek yolu bu. Her yıl ileriye doğru büyük bir adım atmak daha da zorlaşıyor." dedi.

Hem Red Bull hem de Toro Rosso, 2019'da güç ünitesi problemiyle hiç yarış dışı kalmadı. Ancak Tanabe, daha fazlasına ihtiyaçları olduğunu kabul ediyor.

"Sezon boyunca, motor arızası yüzünden pilotlarımız hiç yarış dışı kalmadı. Bu, bizim için iyiydi. Fakat hâlâ geliştirilecek alanlar var. Ayrıca antrenman turlarında bazı sorunlar yaşadık. Şimdi tüm yarış hafta sonunda iyi durumda olmamız gerekiyor."

Honda gelecek sezon hem Red Bull hem de Toro Rosso'ya motor sağlamaya devam edecek.