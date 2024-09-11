Honda ve Alpine, bütçe limitinde usul ihlali yaptı

FIA, Formula 1'in güç ünitesi üreticileri için belirlenen maliyet sınırına ilişkin incelemesini tamamladı ve Honda ile Alpine'in usul ihlali yaptığını açıkladı.



Ancak her iki üreticinin de harcama sınırını aşmadığı vurgulandı.

FIA, bu ihlallerin harcama sınırının aşılmasıyla ilgili olmadığını yalnızca prosedür kaynaklı olduğunu açıkladı.

FIA’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Alpine Racing SAS ve HRC'nin her ikisi de usul ihlali yapmış olmasına rağmen, maliyet limitini aşmamıştır. Her iki taraf da iyi niyetle hareket etmiş ve durumu çözmek için FIA ile iş birliği yapmaktadır."

FIA, bu ilk yılın yeni finansal düzenlemeler açısından karmaşık olduğunu ve iki üreticiyle anlaşmaya varmak için "Kabul Edilen İhlal Anlaşması" (ABA) önerileceğini belirtti.

Honda ve Alpine’in cezaları muhtemelen finansal olacak, ancak FIA bazı hafifletici nedenler bulursa cezayı kaldırabilir veya daha ağırlaştırıcı unsurlar varsa sportif bir ceza verebilir.