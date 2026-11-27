Formula 1 Katar GP

Honda, Alonso’nun motorunda sorun bulamadı

Fernando Alonso, Las Vegas Grand Prix’sinde güç ünitesinde yaşadığı sorun nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı. Honda, İspanyol pilotun şikâyetlerinin ardından motoru ve telemetri verilerini detaylı şekilde inceledi ancak herhangi bir arızaya rastlamadı. Japon üretici, kontrollerini cuma günü yeniden gerçekleştirecek.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 27 Kas 2026 07:43

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso’nun bu sezon birkaç kez motor sorunları nedeniyle yarış dışı kalmasının ardından Honda, İspanyol pilotun aracında yaptığı incelemelerde herhangi bir problem tespit edemedi.

Benzer bir durum son olarak Las Vegas Grand Prix’sinde yaşandı. Güç ünitesinde sorun olduğunu belirten Alonso, yarış sırasında aracını pite götürerek mücadeleyi bıraktı. Ancak Honda mühendisleri, yarış sonrasında gerçekleştirdikleri kontrollerde herhangi bir arıza bulamadı.

Honda Racing'in baş mühendisi ve yarış ekibi sorumlusu Shintaro Orihara, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Erişebildiğimiz tüm verileri kontrol ettik ve bakım çalışmaları sırasında motor üzerinde fiziksel inceleme gerçekleştirdik."

"Şu ana kadar hem telemetri verilerinde hem de bakım kontrollerinin sonuçlarında motorla ilgili herhangi bir sorun tespit edemedik. Ancak cuma günü motorun bu pistte nasıl çalışacağını kontrol edeceğiz."

"Fernando'nun açıklamalarını dikkatle analiz ettik ve görüşlerine saygı duyuyoruz. Bu nedenle tüm verileri ve motorun durumunu ek olarak yeniden kontrol ettik. Şu ana kadar herhangi bir sorun tespit edilmedi. Ancak daha önce de söylediğim gibi cuma günü her şeyi yeniden kontrol etmeli ve Fernando'dan geri bildirim almalıyız.”

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