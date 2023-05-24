Honda: "Alonso ile yarışmak bizim için problem değil"

Japon üretici, Formula 1'den ayrılma kararı aldıktan üç yıl sonra spora resmi olarak geri döneceğini ve 2026'dan itibaren Aston Martin'le çalışacağını duyurdu.

Aston Martin ile yapılan bu anlaşma, Honda ile çalkantılı bir geçmişe sahip olan Alonso'nun yeniden Japon üreticiyle çalışma ihtimali olduğu anlamına geliyor.

Honda 2015 yılında McLaren'ın motor partneri olmuş ve aynı dönemde Alonso, İngiliz ekibe dönmüştü. Fakat bu ortaklık hiç kolay geçmedi.

Motor hem dayanıksız hem de performans olarak gerideydi. Alonso, Japonya GP'de Honda motoru için "GP2 motoru" diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.

Alonso daha sonra bu sözleri kullandığı için pişmanlık duyduğunu ifade etse de, Japon üreticiyle arası hiçbir zaman düzelmedi.

Fakat Honda'nın şu anki patronları, bu konuda herhangi bir kırgınlık yaşanmadığı konusunda netler.

Honda Racing Corporation başkanı Koji Watanabe, Honda'nın araçlardan birinde Alonso'nun yarışmasına izin verip vermeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Eğer Alonso ile yeniden bir ekip olacaksak ve bizim sürücümüz olacaksa, bizimle yarışmasına hiçbir itirazımız olmaz."

Alonso'nun 2026 yılında Aston Martin'de kalıp kalmayacağı belli değil çünkü o yıl 45 yaşına girecek ve fiziksel anlamda zorlanmaya başlaması oldukça olası.

Aston Martin'den Martin Whitmarsh, Alonso'nun takımdaki varlığının Honda ile hiçbir zaman tartışma konusu olmadığını açıkladı.

"Hayır, bu söz konusu bile değildi. Fernando'nun takımda harika bir iş çıkardığı açık ve onu ekibimizin bir parçası olarak görmekten mutluluk duyuyoruz."

"Hem pistte hem de pist dışında bize büyük katkı sağlıyor."

Fernando Alonso, McLaren MP4-30 Honda, pulls off the track with engine problems Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Açıkçası Fernando ile bir süre önce gitmeyi planladığımız yön hakkında konuştum. Kendisi zaten çok zeki bir insan."

"Eminim herkes bir zamanlar muhtemelen mücadelenin sıcağında olan ve bazıları için unutulmaz olan bazı yorumlara atıfta bulunuyor. Fakat bence Honda'nın yaptığı şeyi anlayıp, buna saygı duyuyor."

Whitmarsh, Honda'nın geçmişte McLaren ile ortaklık kurduğu döneme kıyasla çok geliştiğine de vurgu yaptı.

"Honda 2021 ve 2022 dünya şampiyonluklarını kazandı ve bu yıl onları yenemezsek yine şampiyon olacaklar. Yani bizim için çok büyük bir partnerden bahsediyoruz. Bence Fernando da bunu görüyor."

"Fakat 2026 şu anda muhtemelen onun planlama ufkunun dışında. Ona sürekli olarak yarış kazanabileceği bir araç vermeliyiz. Bu yıl ileriye doğru makul bir adım attık ama henüz olmamız gereken yerde değiliz."

"Takımı ve fabrikayı geliştirmeye devam ediyoruz. Zamanla daha da güçleneceğiz. 2026'dan önce Fernando, Fernando'nun bulunduğu yer ve geleceğinin ne olacağı hakkında bir görüşme yapacağız.

"Umarım birkaç yıl daha buralarda kalır ve bugün olduğu kadar rekabetçi olursa gerçekten harika olur. 2026'da da araçta olmasını isteriz."

Honda ise herhangi bir sürücü seçimine dahil olma niyetinde görünmüyor.

Watanabe şöyle açıkladı: "Duruşumuz değişmedi. Bence yarış pilotlarını seçimi tamamen takıma bağlı ve bizim gibi bir güç ünitesi tedarikçisinin yapması gereken şey değil. Sürücü seçimini takıma bırakacağız."