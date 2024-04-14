Honda, Alonso anlaşması sonrası Tsunoda'nın F1'deki durumunu yakından takip ediyor

Fernando Alonso, geçtiğimiz günlerde Aston Martin ile 2024 sonrası için geçerli olacak yeni bir anlaşma imzaladı.

Alonso böylelikle Honda döneminde de Aston Martin'in bir parçası olacak ve iki taraf geçmişte çok iyi anlaşamamıştı.

Honda'nın 2025 sonrasında motor partneri olacağı Aston Martin'in sürücü seçim sürecine dahil olabileceği konuşuluyordu.

Alonso ile ilgili anlaşma sürecine olan etkileri sorulduğunda Honda Racing Corporation başkanı Koji Watanabe şöyle dedi: "Bizim 2025 üzerinde herhangi bir etkimiz yok, bu yüzden karar doğal olarak biz olmadan verilecek."

"Aston Martin'in Alonso ile yaptığı sözleşmenin detayları hakkında çok fazla bilgim yok ama çok yıllık bir anlaşma yapıldı."

Koji Watanabe, President, Honda Racing Corporation Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Aston'la bizim ortaklığımızın başladığı döneme denk geliyordu, bu yüzden Aston Martin benimle önceden konuştu."

"Aston Martin ile 2026'da başlayacak ortaklığımızla ilgili birçok görüşme yaptık. Bu süre zarfında sürücüler hakkında da fikir alışverişinde bulunduk."

"Aston Martin ile Alonso'nun kesinlikle birinci sınıf bir pilot olduğu konusunda aynı görüşteydik."

"Fernando her şeye rağmen buranın Honda olduğunu bir kez daha hissedebilirse mutlu oluruz."

Aston Martin'in ikinci koltuğu için Honda destekli Yuki Tsunoda'nın aday olduğu ve Lance Stroll'ün yerini alabileceği konuşuluyor.

Watanabe bu konuda şöyle diyor: "Yuki Tsunoda'nın RB'de önemli bir rol oynaması ve ardından Red Bull'a geçmesi çok güzel bir hikaye olur."

"Biz gittikten sonra bile olsa, üst düzey takımlara yükselme sürecini takip etmek istiyoruz."

"Aynı zamanda Aston Martin'in sürücü kadrosunun nasıl olacağını hâlâ bilmiyoruz. Alonso onaylandı ama Stroll'ün onaylandığını henüz duymadım."

"Bunun gerçekleşme ihtimalinin sıfır olduğunu düşünmüyorum, gerçekleşme olasılığı var. Gelecekte başka olasılıklar da olabilir."

Watanabe, Alonso'nun açık sözlülüğünün bir sorun olmayacağını da ekliyor.

Bu konuda şöyle diyor: "Çok tutkulu bir insan. Kararlılığı nedeniyle çok açık sözlü olduğunu düşünüyorum."

"Bu rekabetçi bir dünya, bu yüzden birbirimize kolay davranamayız. Birbirimizle ciddi şekilde rekabet edebilecek iyi rakipler olduğumuzu düşünüyorum."

"Onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum; bir dahaki sefere, kesinlikle birlikte gülümsemek istiyorum."