Formula 1

Honda: "ADUO güncellemesi motorun sürüş karakterini bozdu"

Honda Racing Corporation Başkanı Koji Watanabe, güç ünitesine getirilen ikinci güncellemenin performansı artırdığını ancak sürüş karakterinde gerilemeye yol açtığını kabul etti.

Benjamin Vinel Zeynep Taş

Yayın tarihi: 20 Eki 2026 09:30

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Yeni teknik düzenlemelerle birlikte elektrik enerjisinin güç ünitesindeki payının yaklaşık %50'ye ulaştığı Formula 1'e tam kapsamlı dönüş yapan Honda, zorlu bir sezon geçiriyor.

Adrian Newey tarafından tasarlanan AMR26'nın kendi bünyesinde de sorunları bulunmasına rağmen Honda'nın güç ünitesi, aracı öngörülemez hâle getirdi. Japon üretici yalnızca güç ve dayanıklılık açısından değil, sürüş karakteri bakımından da sıkıntılar yaşadı. Fernando Alonso'nun ifadesiyle turbo gecikmesi ve 'rastgele vites küçültmeleri' bu sorunların başında geldi.

Yaz sonuna doğru şasiye ve motora getirilen güncellemeler, Aston Martin'in performansını önemli ölçüde iyileştirdi. Takım, son altı yarışta altı puan toplayarak orta grup mücadelesine yaklaşmaya başladı.

Ancak güç ünitesi üreticilerine tanınan Ek Geliştirme ve Güncelleme Fırsatları (ADUO) sistemi kapsamında yapılan motor güncellemesi bazı dezavantajları da beraberinde getirdi.

Watanabe, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sürücülerin de söylediği gibi en büyük sorun, rakiplerimizle karşılaştırıldığında yeterli güce sahip olmamamız."

"İkinci güncellemedeki hedefimiz, güç çıkışını artırarak aradaki farkı kademeli biçimde kapatmaktı. Belirlediğimiz güç hedefine ulaştık ancak yanma sürecinde ve diğer bazı alanlarda da değişiklikler yaptık. Bunun sonucunda sürüş karakteri geriledi ve aracın ilk halinde yaşadığımız sorunlara daha yakın bir noktaya geldi."

"Bunu zaman içinde hem donanım değişiklikleriyle hem de kontrol sisteminde yapılacak iyileştirmelerle geliştirebiliriz. Bu zorlu koşullara rağmen sürüş karakterinin iyileşmekte olduğunu doğrulayabildik."

"Ancak hâlâ güç bakımından gerideyiz ve çözmemiz gereken konu bu."

Honda'nın mevcut sorunları uzun süredir biliniyor. Marka, 2021'de Red Bull ile olan ortaklığını resmen sonlandırma kararının ardından Formula 1'de deneyimli mühendisleri yeniden bir araya getirmek ve geliştirme organizasyonunu oluşturmak için zamana ihtiyaç duydu.

Watanabe, gelişim sürecinin başlangıcındaki gecikmenin bugünkü tablo üzerinde önemli etkisi olduğunu belirtti: "Bence başlangıçtaki temel sorun, geliştirmeye geç başlamamızdı. HRC'yi bir yarış geliştirme şirketi olarak kurarak temel araştırma seviyesinde bile Formula 1'le ilgili çalışmaların devam etmesini sağladık. Dolayısıyla geliştirme hiçbir zaman tamamen durmadı."

"Ancak 2023'te geri dönüşümüzü açıkladığımızda, mümkün olan en kısa sürede tam anlamıyla işleyen bir geliştirme organizasyonu kurmamız gerekiyordu ve bu zaman aldı. Rakiplerimizden bir yıl daha geç dönmeye karar vermiştik; geliştirme yapısını oluşturmak da ayrıca zaman gerektirdi."

"Sonuç olarak neredeyse iki yıl kaybettik. Bu koşullarda başlangıçta geliştirilmesi uzun zaman alan batarya ve elektrik motoruna odaklandık. Bu alanlarda hedeflerimize ulaştığımızı düşünüyorum ancak bunun sonucunda içten yanmalı motorun geliştirilmesi geride kaldı."

"Başlangıçtan itibaren tam kadrolu bir organizasyonla geliştirmeye başlayabilseydik kaynaklarımızı hem elektrikli bileşenlere hem de motora ayırabilirdik. Ancak başlangıçta personel sayımız yetersizdi. Bu yüzden önce elektrikli tarafa odaklandık, ardından dikkatimizi içten yanmalı motora çevirdik."

"Arayı kapatmak için yoğun şekilde çalıştık ancak daha sonra bütçe sınırı ve çalışma süresi kısıtlamalarıyla karşılaştık. Sonuç olarak kaybettiğimiz zamanı telafi edemedik."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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