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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Honda: "Yeni güç üniteleri, araçlardan çıkarılanlarla aynı"

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Honda: "Yeni güç üniteleri, araçlardan çıkarılanlarla aynı"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Ağu 2020 12:13

Honda, bu hafta sonu yapılacak 70. Yıl Dönümü GP öncesinde Red Bull sürücülerinin araçlarına takılan yeni ünitelerin, eskileriyle aynı olduğunu doğruladı.

Honda, cuma günü sürpriz şekilde bu hafta sonu Silverstone'da yapılacak ikinci yarışta Red Bull'un her iki aracının da yeni bir güç ünitesine geçeceğini doğruladı.

Albon, geçen hafta sonu yapılan Britanya GP'de yeni bir enerji depolama ve kontrol elektroniği ünitesine geçmişti. Ancak Cuma günü yeni bir motor, turbo, MGU-H ve MGUK ünitelerine de geçti.

Verstappen ise başta içten yanmalı motor olmak üzere tamamen yeni bir güç ünitesine geçiş yaptı.

Honda, bunun sorundan kaynaklı bir geçiş olmadığını, sadece plana göre hareket ettiklerini duyurdu.

Honda, "Bu yılki güç ünitesi stratejimizin bir parçası olarak, iki Red Bull Racing sürücüsüne de yeni güç üniteleri sunuyoruz." 

"Bu, bize güç ünitesi yönetimi açısından daha fazla esneklik sağlıyor. Yeni güç üniteleri, çıkarılan ünitelerle aynı özelliklere sahip." açıklamasını yaptı.

Güç ünitesi tedarikçileri, devam eden maliyet tasarrufu önlemlerinin bir parçası olarak motorları dondurma kararı aldıkları için, herhangi bir güncelleme getiremeyecekler.

 
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Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Editör Luke Smith

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