Formula 1 Las Vegas GP

Honda, 2027 sezonu için yeni silindir kapağı geliştiriyor: Hedef yanma verimliliğini artırmak

2026 sezonunda güç ve dayanıklılık sorunlarıyla mücadele eden Honda, 2027 için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Sakura'daki araştırma merkezinde geliştirilen yeni silindir kapağıyla yanma verimliliğinin artırılması ve Mercedes ile Red Bull arasındaki güç farkının azaltılması hedefleniyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 18 Kas 2026 07:35

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Ashwith S Pai

Honda, Formula 1'e resmî dönüş yaptığı 2026 sezonunun bitmesini bekliyor. Japon üretici, yeni teknik düzenlemelere uyum sağlamakta zorlanırken RA626H güç ünitesinin performans ve dayanıklılık sorunları Aston Martin'in sezon boyunca rekabetçi olmasını engelledi.

Fernando Alonso ve Lance Stroll, özellikle içten yanmalı motorun güç eksikliği ve dayanıklılık problemleri nedeniyle önemli puan fırsatlarını kaçırdı. Honda, geçmişte de büyük kural değişikliklerinin yaşandığı dönemlerde başlangıçta zorlanmış, ancak zamanla rekabetçi seviyeye ulaşmayı başarmıştı. Japon üreticinin şimdi de benzer bir toparlanma sürecine girmesi bekleniyor.

Honda Racing Corporation, 2027 sezonu öncesinde hem organizasyon yapısını hem de çalışma süreçlerini yeniden düzenliyor. Bir aydan biraz daha uzun süre önce Yoichiro Fukao, Formula 1 projesinin Büyük Proje Lideri görevini Tetsushi Kakuda'dan devraldı. HRC Başkanı ve CEO'su Koji Watanabe'nin emekliliğinin ardından görevi ise mevcut başkan yardımcısı Keiichi Yasuda üstlenecek.

Bu değişikliklerin arkasındaki temel hedeflerden biri de Aston Martin ile daha yakın ve verimli bir çalışma düzeni kurmak. AMR26'nın geliştirilme sürecinde Honda ile Aston Martin'in büyük ölçüde bağımsız hareket ettiği, bilgi paylaşımının ve sorunların ortak değerlendirilmesinin sınırlı kaldığı belirtiliyor. İki tarafın daha güçlü bir iş birliği kurması, 2027 projesinin önemli başlıklarından biri olacak.

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Yeni silindir kapağıyla yanma verimliliği hedefleniyor

Honda'nın 2026 sezonundaki temel hatalarından biri, Red Bull ve Max Verstappen ile dört dünya şampiyonluğu kazanan güç ünitesinin temelini yeni döneme taşımaya çalışması oldu. Ancak 2026 kuralları, içten yanmalı motor ile elektrik motorunun güç üretiminde çok daha dengeli bir rol üstlendiği tamamen farklı bir yaklaşım gerektiriyordu.

FIA'nın ADUO sistemi kapsamında tanıdığı iki geliştirme fırsatına rağmen Honda'nın performansında ve Formula 1'deki güç dengelerinde kayda değer bir değişim yaşanmadı. Padokta konuşulan bir diğer konu ise Aramco yakıtının performans açısından rakiplerinin gerisinde kalmış olabileceği yönünde. Ancak bu iddia resmî olarak doğrulanmış değil.

Honda, 2027 için çalışmalarını Tochigi prefektörlüğündeki Sakura Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde yoğunlaştırmış durumda. Burada, yüksek basınç ve sıcaklık altında çalışan yeni nesil güç ünitelerinin ihtiyaçlarına uygun bir silindir kapağı tasarlandı. Bu parçayla yanma sürecinin iyileştirilmesi ve motorun daha verimli çalışması amaçlanıyor.

Japon üretici, hibrit sistemin gelişimi için de katı hâl bataryaları üzerine ileri seviye çalışmalar yürütüyor. Bu teknolojinin gelecekte güç ünitesinin elektrik tarafına katkı sağlaması hedefleniyor.

Jak Crawford, Aston Martin F1 Team AMR26 Honda

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Honda'nın önceliği sezonu sorunsuz tamamlamak

Honda'nın 2026 sezonunun kalan üç yarışında temkinli bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor. Aston Martin, son dört Grand Prix'de puan alamadı. Takım, getirdiği büyük güncellemeler sonrası son sıralardan kurtulmayı ve düzenli olarak ilk 10'da yer almayı hedefliyordu. Ancak dokuzunculuk, takımın sezon öncesindeki beklentilerinin oldukça gerisinde kaldı.

Şasi ve aerodinamik tarafta belirgin bir ilerleme kaydedilmiş olsa da güç ünitesinin sorunları Aston Martin'in potansiyelini sınırlıyor. Fernando Alonso zaman zaman sıralama turlarında orta gruba yaklaşabilecek bir performans sergilese de dayanıklılık sorunları takımın başını ağrıtıyor.

Honda, Las Vegas Grand Prix'sinde ABD pazarında kullandığı premium markası Acura adıyla yarışacak. Marka, 40. yıl dönümünü kutladığı hafta sonunda mümkün olduğunca iyi bir sonuç elde etmeyi umuyor.

Honda'nın pist mühendislerinden sorumlu ismi Shintaro Orihara, Las Vegas'taki koşulların güç ünitesi yönetimini zorlaştıracağını belirtti: “Bu hafta sonu sezonun en soğuk koşullarıyla karşılaşacağız. Hava sıcaklığının yaklaşık 10 santigrat derece olması bekleniyor. Bu nedenle güç ünitesini doğru çalışma sıcaklığı aralığında tutmak kritik önem taşıyacak. Pist, motoru oldukça zorluyor ve özellikle uzun düzlük nedeniyle bizi yoğun bir hafta sonunun beklediğini biliyoruz."

“Önceliğimiz, Brezilya'da Lance'in yarış dışı kalmasının ardından ERS ile ilgili gerekli dayanıklılık önlemlerini uygulamak ve sorunsuz bir yarış hafta sonu geçirmek. Bunun ardından elbette motorun potansiyelini mümkün olduğunca iyi kullanmayı hedefleyeceğiz.”

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