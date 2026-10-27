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Honda, 2027 reçetesini hazırladı: İki büyük güncelleme

Honda, önümüzdeki sezon Aston Martin’de kullanılacak motor üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk güncelleme Avustralya’da devreye girecek ancak rakiplerle aradaki farkı kapatmak için bu yeterli olmayacak.

Giacomo Rauli

Yayın tarihi: 27 Eki 2026 16:45

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Aston Martin’in 2026 sezonunda yaşadıkları, Silverstone merkezli takımı rakiplerinden daha farklı düşünmeye zorluyor.

İngiliz takımın en fazla gelişim göstermesi gereken alanlardan biri de güç ünitesi. Bu sezon itibarıyla Aston Martin’in motor partneri olan Honda, motorunu rakipleriyle aynı seviyeye getirmek için tek seferde büyük bir güncelleme paketi hazırlamak yerine, aşamalı bir gelişim planı oluşturdu.

Bu planın ilk adımı uzun süredir biliniyor: 2027 sezonunun ilk yarışı.

Formula 1’in 2027 sezonunun başlayacağı Melbourne’de Honda, güncellenmiş bir güç ünitesiyle piste çıkacak. Bu güncellemenin amacı, Aston Martin’in güç ünitesi performansı bakımından rakiplerine yaklaşmasını sağlamak ve yeni araç AMR27 ile motor arasındaki uyumu ve entegrasyonu geliştirmek.

Honda Racing Corporation’ın (HRC) üst düzey yöneticilerinden Shintaro Orihara, gelecek yılki motor gelişim programı hakkında konuştu. Orihara, Melbourne’de ilk güncellemenin devreye gireceğini doğrularken bunun sadece ilk adım olacağını belirtti.

Orihara, “Daha önce de söylediğim gibi, en önemli rakiplerimizin seviyesine ulaşabilmek için birkaç adım daha atmamız gerekiyor. İlk yarışa bazı güncellemeler hedefliyoruz. Ancak o noktada bile zirvedeki takımların seviyesinde olmayacağımızı kabul etmeliyiz."

“Bu nedenle bir adım daha ileri gitmemiz gerekecek. Sezon ortasında, yaklaşık sekizinci yarış civarında bir önemli güncelleme daha getirmeyi hedefliyoruz. Yol haritamız bu şekilde ve buna bağlı kalabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

2027 sezonunda herhangi bir yarışın ertelenmemesi veya takvimden çıkarılmaması durumunda, sezonun sekizinci yarışı Monako Grand Prix’si olacak. Yarışın 4-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor. Honda’nın güç ünitesi için hazırladığı ikinci büyük güncelleme paketinin de bu hafta sonunda ilk kez kullanılması bekleniyor.

Orihara, geliştirme çalışmalarının ağırlıklı olarak içten yanmalı motora odaklanacağını belirtti. Japon üreticinin değerlendirmelerine göre içten yanmalı motor, mevcut güç ünitesinin en zayıf alanlarından biri.

Birkaç haftadır bilindiği üzere, 2027 sezonunda yeni nesil Formula 1 araçlarının güç dağılımı artık yüzde 50 içten yanmalı motor, yüzde 50 elektrikli güç şeklinde olmayacak. İçten yanmalı motorun toplam performans üzerindeki önemi her geçen yıl artacak ve bu değişim 2027 sezonundan itibaren başlayacak.

Japonya’da yürütülen geliştirme çalışmalarının temel nedenlerinden biri de bu. Honda, içten yanmalı motorun performansını artırarak yeni dönemin gerekliliklerine hazırlanmak istiyor.

Orihara bu konudaki değerlendirmesinde şunları söyledi: “Zayıf noktamızın içten yanmalı motor olduğu kesin. Bu nedenle özellikle gelecek sezon için motoru geliştirmek üzere yoğun biçimde çalışıyoruz. Motor performansı gelecek yıl bu yıla kıyasla daha önemli olacak. Dolayısıyla evet, bu bizim için kritik bir konu.”

Honda, 2027 sezonuna yönelik hazırlıklarını sürdürürken mevcut güç ünitesi üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Dünya şampiyonasındaki en düşük performanslı güç ünitesi olan Japon üreticinin motorunda yapılan son güncelleme, Singapur Grand Prix’sinde kullanıma sunulmuştu.

Bu güncellemenin temel amacı, sezon boyunca Fernando Alonso ve Lance Stroll’a önemli sorunlar yaşatan turbo gecikmesini azaltmaktı.

Orihara, Singapur sonrasında yapılan çalışmaların sonuçlarını şöyle anlattı: “Singapur’dan sonra turbo gecikmesini iyileştirmek amacıyla kontrol stratejilerimizin bazılarını güncelledik. Serbest antrenmanlarda çeşitli ayarlamalar yaptık ve yarış sırasında her şeyin planladığımız gibi çalıştığını doğruladık.”

“Dolayısıyla bu hafta sonu bizim açımızdan küçük de olsa olumlu bir gelişme yaşandı. Güncellenen stratejinin turbo gecikmesini yönetme konusunda iyi çalıştığını gördük. Ayrıca bu hafta sonu için enerji yönetimi ayarlarımızı da en iyi noktaya getirdik ve yarışta bunların beklendiği gibi çalıştığını doğruladık.”

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- Motorsport.com Ekibi

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