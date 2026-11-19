Formula 1

Honda, 2027 için planladığı güç ünitesi geliştirmelerini açıkladı: "Sorunun ne olduğunu bulduk"

Dayanıklılık sorunlarına köklü çözüm arayan Honda, 2027 güç ünitesinde bataryanın iç yapısını tamamen yenileyeceğini duyurdu.

Ronald Vording Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 11:00

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Daniel Cardenas / Anadolu via Getty Images

Brezilya Grand Prix'sinde Lance Stroll'un batarya arızasıyla 14. kez yarış dışı kalarak tek sezonda en fazla yarış dışı kalma rekoruna erişmesinin ardından Honda, Las Vegas hafta sonu öncesinde sorunu daha net teşhis etti.

Honda Başmühendisi Shintaro Orihara, Motorsport.com’a yaptığı açıklamada Las Vegas için yeni bir önlem aldıklarını ancak bu adımın sorunu tamamen ortadan kaldıracağından henüz emin olmadıklarını belirtti: "Brezilya'dan sonra batarya üzerinde bazı incelemeler yaptık ve sorunun ne olduğunu bulduk.”

“Bu bir bakıma beklenen bir sorundu. Brezilya için bir önlem aldığımızı düşünmüştük ancak batarya sorununun yaşanmasını engellemeye yetmedi. Ardından bu yarış için daha iyi bir dayanıklılık elde etmek adına yeni bir önlem getirdik.”

“Tam detaylarını açıklayamam ama Brezilya GP'den sonra incelemeyi yaptık ve ne olduğunu tespit ettik. Bu yarış için aldığımız önlem muhtemelen, nasıl desem, sorunu tamamen engellemeyecek. Hâlâ tam resmi görmek için durumu kapsamlı analiz etmeye ihtiyacımız var."

Shintaro Orihara, Honda Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Kısa vadeli çözümler yerine gelecek sezon için batarya ünitesinin iç yapısını dayanıklılığı artıracak şekilde yeniden tasarladıklarını vurgulayan Orihara, süreci şu sözlerle anlattı: "Ancak 2027 için daha iyi bir dayanıklılık elde etmek amacıyla bataryanın iç yapısını baştan aşağı güncelleyeceğiz. Sakura'da hâlâ bunun üzerinde çalışıyoruz.”

“Ayrıca iyi bir dayanıklılık yakalamak ve araçla daha fazla sürüş yapıp daha fazla veri toplamak için bu yıl da önlemler almaya devam etmemiz gerekiyor.”

“2027 bataryamız için farklı bir yapı geliştirdik ancak dayanıklılığımızı artırmak adına bu yılki sorundan hâlâ dersler çıkarabiliriz."

Dayanıklılık tarafında bataryaya odaklanan Honda, saf performans içinse içten yanmalı motora ağırlık veriyor. Önceki kural dönemindeki başarıyı getiren "hızlı yanma" konseptinin 2026 kurallarıyla artık istenen verimi sağlamadığını ve gelişim sürecinin başında kendilerini yanlış yöne götürdüğünü itiraf eden Orihara, silindir basınç sensörünün yasaklanmasının işleri zorlaştırdığını ifade etti: "Evet, önceki kurallar altında 'hızlı yanma' adını verdiğimiz bir yöntem bulmuştuk. Bu bize o kural döneminde çok fazla performans sağlamıştı.”

“Bu yıl, yani bu kurallar için gelişim sürecimize de hızlı yanma ile başladık ancak daha sonra konsepti çok daha geliştirmemiz gerektiğini fark ettik. Şu anda ve gelecek için odaklandığımız nokta da bu.”

Shintaro Orihara, Honda

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Hızlı yanma bize iyi bir performans sağladı ancak bazen yanmanın oranını yönetmek zorlayıcı olabiliyor. Bu kurallardaki temel fark, artık bir silindir basınç sensörümüzün olmaması. Dolayısıyla daha fazla performans elde etmek için başka bir tasarım bulmamız gerekiyor ve geliştirmek için üzerinde çalıştığımız alan da burası."

Son olarak zirve güce ulaşabildiklerini ancak bu gücü geniş bir devir aralığında tutarlı şekilde kontrol etmekte zorlandıklarını belirten Japon mühendis, "İyi bir kontrolümüz varsa o zirve gücü daha geniş bir aralıkta tutabiliriz. Ancak iyi bir kontrolümüz yoksa yalnızca anlık zirve güce ulaşırsınız; o geniş aralık olmadığındaysa tork iletimi veya tork hassasiyeti azalır.”

“Bu yüzden evet, mevcut kurallar altında yanma kontrolünü ve yanma performansını geliştirmemiz gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

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- Motorsport.com Ekibi

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