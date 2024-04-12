Honda, 2026'dan sonra Verstappen ile yeniden çalışmayı umuyor

Honda, Verstappen'i bugüne kadar üç Dünya Şampiyonluğu'na taşıdı. Hollandalı pilot bu yıl da şampiyonanın en büyük favorisi olarak görülüyor.

Verstappen'in Honda ile olan ilişkisi, Honda'nın Aston Martin'in ortağı olacağı 2026 yılında sona erecek.

Honda başlangıçta, 2021'in sonunda F1'den çekilme kararı almıştı. Ancak bu kararından vazgeçtiğinde Red Bull, 2026 dönemi için Milton Keynes'teki kendi Red Bull Powertrains bölümüyle çoktan ilerlemişti.

Verstappen'in şu anda Red Bull ile 2028 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Autosport'a verdiği bir röportajda konuşan Honda Racing Corporation başkanı Koji Watanabe, Honda'nın Verstappen ile ilişkisinin sona yaklaştığını görmekten üzüntü duyduğunu ancak bir gün yeniden bir araya gelmelerini umduğunu söyledi.

Watanabe, "O günün çok kısa bir süre içinde geleceğini sanmıyorum, ancak her ikisi de Formula 1'de kalmaya devam ederse, bir gün tekrar birlikte çalışabileceğimizi umuyoruz."

"Bu çok iyi bir ilişki. Birbirimize güveniyoruz ve Honda çalışanları da Max'i seviyor. Max ile birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz, bu yüzden onu özleyeceğiz."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ama hâlâ birlikte iki yılımız var ve Max ve Red Bull ile birlikte bir Dünya Şampiyonluğu daha kazanmak için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz."

"O çok önemli. Şu anda Formula 1'in bir numaralı pilotu. Elbette takım yönetimi ve araçlar da önemli ama en önemlisi Max." dedi.

Watanabe, Verstappen'in Red Bull Honda döneminin ilk zaferi ve Honda'nın 13 yıl sonra ilk F1 zaferi olan 2019 Avusturya Grand Prix'sindeki zaferinin, üreticinin Red Bull ortaklığıyla ilgili en iyi anısı olduğunu söyledi.

Podyumda Verstappen kutlamalara Honda'yı da dahil etmek için elinden geleni yaptı ve bu, Japon şirketin unutmadığı bir jest oldu.

Watanabe, "En büyük anım, Avusturya'da Red Bull Ring'de podyumdaki Honda logosunu işaret etmesidir."

"Bu benim için çok özel bir andı. Podyumun altında duruyordum ve o gün çok özeldi."

"Her zaman Honda'yı düşünüyor ve 'teşekkürler Honda' diyor. Dış dünyaya Honda hakkındaki düşüncelerini ifade ediyor, bu da Honda için çalışan herkes için önemli."

Verstappen'in mevcut Red Bull anlaşması sona erdiğinde F1'den emekli olacağını sık sık ima etmesiyle birlikte, yeniden birleşme ihtimali uzak görünüyor.

Bu ancak 26 yaşındaki pilotun, Aston Martin'e geçmeye karar vermesi halinde mümkün olabilir.

Takım sahibi Lawrence Stroll, Honda ile anlaşmanın yanı sıra Red Bull'un bazı önemli mühendisleriyle de anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz haftalarda Adrian Newey ile de bir görüşme yaptığına inanılıyor.

Red Bull'da yaşanan birtakım olayların ardından Verstappen'in, 2028 anlaşması bitmeden önce ayrılması da bir olasılık, ayrıca Mercedes de Hollandalı ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.