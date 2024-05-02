Honda, 2026'dan sonra da Tsunoda'yı F1'de desteklemeyi planlıyor
Honda, motor ortaklığını Red Bull takımından Aston Martin'e taşıdıktan sonra bile Formula 1'de Yuki Tsunoda'yı desteklemeye devam etmek istiyor.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
F1'deki geleceğiyle ilgili U dönüşü yapan Honda, 2026'da F1'in yepyeni güç ünitesi düzenlemelerinde Silverstone takımının motor ortağı olmak üzere Aston Martin ile anlaştı.
Bu da Honda'nın, Honda Dream projesinde yükselip AlphaTauri'de (şimdi RB) bir koltuk sahibi olan, uzun süredir himayesindeki Tsunoda'nın kullandığı araçlara artık güç vermeyeceği anlamına geliyor.
Autosport'a konuşan Honda Racing Corporation CEO'su Koji Watanabe, şirketin Tsunoda'yı "yakından takip etmeye" istekli olduğunu ve Honda artık yönetimde olmasa bile Tsunoda'nın Red Bull'a terfi etmesini umduğunu söyledi.
Watanabe, "Tsunoda'nın önce RB'de aktif bir rol oynaması ve ardından Red Bull'a terfi etmesinin çok güzel bir hikaye olduğunu düşünüyorum."
"Biz gittikten sonra bile olsa, onun üst düzey takımlara yükselmesini yakından takip etmek istiyoruz."
"Tsunoda, Honda Racing okulundan mezun oldu, bu yüzden HRC açısından HRC öğrencilerinin en iyi pilotlar olabilmesi bizim hayalimiz."
"Yuki'nin Formula 1'de üst düzey bir sürücü olması gerçekten çok önemli." dedi.
Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı VCARB 01
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Farklı bir motor üreticisi için yarışsa bile Tsunoda'nın kişisel sponsoru olarak kalmasının garip olup olmayacağı sorulduğunda Watanabe şu yanıtı verdi:
"Bu çok da zor değil. Bu konuda karar vermeliyiz ve o zaman durumun ne olacağını görmeliyiz. Ancak Yuki'yi en iyi pilot olması için destekleyebiliriz, evet."
Tsunoda'nın Honda ile Aston Martin'e geçmesi uzak bir seçenek gibi görünüyor. Takım kısa süre önce Fernando Alonso ile 2026'ya kadar yeni bir sözleşme imzaladı ancak takım arkadaşı Lance Stroll'ün takımdan ayrılacağına dair bir işaret yok.
Watanabe, "Aston Martin'in kadrosunun nasıl olacağını hâlâ bilmiyoruz. Alonso onaylandı ama Stroll'ün onaylandığını henüz duymadım."
"Bunun gerçekleşme ihtimalinin sıfır olduğunu düşünmüyorum, bu yüzden bu noktada bunun gerçekleşme ihtimali olduğunu düşünüyorum." dedi.
Honda'nın 23 yaşındaki pilotu gelecekte bir müşteri takımında yarıştırıp yarıştıramayacağı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Gelecekte başka olasılıklar da olabilir ama şu anda başka bir planımız yok. Bu noktada henüz müşteri takımımızı genişletme aşamasında değiliz."
Şu anda dördüncü F1 sezonunda olan Tsunoda, RB'nin yedi puanla sıkı bir orta saha mücadelesinde altıncı sırada yer almasına tek başına yardım ederek etkiledi.
Ancak Japon sürücünün Red Bull'un ana takımına terfi etmesi şu anda pek olası görünmüyor.
Yardımcı editörler: Ken Tanaka ve Ronald Vording
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