Honda, 2026'da AlphaTauri ile F1'e dönebilir

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Honda'nın 2021'in sonunda Formula 1'den çekileceğini duyurması birçok kişiyi şaşırtmıştı çünkü Honda, belki de griddeki en dayanıklı ve hızlı motor hâline gelmişti. Japon motor üreticisi yarış ve şampiyonluklar kazanacak bir formülün parçası olsa da, 2021'in sonunda Max Verstappen ile dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından spordan ayrıldı.

Bu ayrılığın üzerine Red Bull, 2022'den itibaren Honda'nın projesini kendi devralmaya karar vermiş ve Red Bull Powertrains'i kurmuştu.

Her ne kadar artık resmi tablolarda "Red Bull RBPT" ismini görsek de RB18'in arkasında hâlâ Honda motoru yer alıyor ve 2025'in sonuna kadar da Honda motorları Red Bull şasilerinde yer alacaklar.

Red Bull, 2026'ya kadar Honda motorları ile yarışacak ve ilk gerçek "Red Bull" motorunu 2026'da göreceğiz. Red Bull, 2026'da motor üreticisi olmaya hazırlanırken, bu geçiş sürecinde, Honda onlara motor tedarik etmeye devam ediyor.

Motorlar hâlâ Sakura'da üretiliyorlar ve sonrasında Milton Keynes'e yollanıyorlar. Ayrıca Sakura'dan teknik yardım da geliyor. 2021'de Honda ile F1'de çalışan mühendislerin neredeyse tamamı artık Red Bull çatısı altındalar ve çalışmaya devam ediyorlar. Yani Honda ismi F1'den gitmiş olsa da Honda motoru ve mühendisleri hâlâ Red Bull ile yarışıyor.

RB18'de ve AT03'de küçük de olsa "HRC" logosu hâlâ yer alıyor ve Honda, 2022 Japonya GP'nin resmi isim sponsoru olacak. Yani Japon üretici F1 ile bağlarını tamamen koparmış değil.

Söylentilere göre, Honda, 2026'da AlphaTauri ile spora geri dönmek istiyor. 2026'da Porsche ve Audi gibi markaların da spora katılması beklenmekte. Porsche ve Audi, resmi açıklamalar için 2026 motor kurallarını bekliyorlar.

Alpha Tauri ve Red Bull araçlarında hâlâ "HRC" logosu yer alıyor

AMuS'dan Michael Schmidt, Porsche ve Audi açıklamalarının yapılmasının ardından Honda'dan da bir açıklama geleceğini öne sürüyor.

Schmidt, konu hakkında "Honda, AlphaTauri ile iş birliği yapabilir veya direkt olarak AlphaTauri'yi devralabilir." dedi.

Porsche ve Red Bull arasındaki işbirliği artık %99 netlik kazandığından ötürü, Honda, Red Bull ile F1'e geri dönemeyecek ve AlphaTauri'ye gidecektir.

AlphaTauri ve takım patronu Franz Tost, Honda'nın F1'de yeniden zirveye çıkmasında büyük rol oynadılar. McLaren yıllarındaki başarısızlığın ardından Honda, spordan ayrılmaya kesin gözüyle bakıyordu ancak Tost, bizzat Sakura'ya uçarak Honda'yı kalmaları konusunda ikna etmiş ve o dönemki Toro Rosso aracının arkasına Honda motoru almıştı.

Honda, Toro Rosso ile başarılı olmasının ardından Red Bull ile de anlaşma sağlamış ve sonrasında yeniden şampiyon olmuştu.

Honda, AlphaTauri'yi zaten yakından tanıyor ve iki marka arasındaki ilişkiler eskiye dayanıyor. Dolayısıyla AlphaTauri-Honda ortaklığı görmenin büyük bir sürpriz olacağı düşünülmez.

2026'da kimin sporda olacağı ve kimin olmayacağı konusunda yaz arasından önce daha çok bilgi sahibi olacağızdır.

Porsche F1 konsepti Fotoğraf: Camille Debastiani