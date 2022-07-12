Honda, 2026 yılında Formula 1'e dönüşe açık!

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Japon üretici, Honda'nın ana şirketinin Formula 1'e ayırdığı kaynakları yol araçlarının sıfır emisyon teknolojisine geçmesine ayırması nedeniyle geçen yılın sonunda spordan çekilmişti.

Ancak Red Bull, Honda ile anlaşarak mevcut motor projesini devraldı ve bu kapsamda kendi güç ünitesi fabrikasını dahi kurdu. Bir bakıma Japon üretici, Red Bull'a kapılarını tamamen kapatmamış oldu.

Ayrıca Honda, motorların üretimine, montajına ve teknik desteğine devam ediyor ve bu kapsamda Red Bull ve AlphaTauri araçlarında Honda Racing Corporation'ın (HRC) logoları yer alıyor.

Elde edilen başarılar ve F1'in 2026'dan itibaren yeni kurallara geçip, daha sürdürülebilir olmasıyla, Honda'nın yeni dönemde spora dönebileceği iddia ediliyor.

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Avusturya GP'sine Honda CEO'su Toshihiro Mibe, başkan Seiji Kuraishi ve HRC Başkanı Koji Watanabe ve direktör Yasuaki Asaki'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda Honda yöneticisi katıldı. Bu da iddiaların körüklenmesine neden oldu.

Şirket, F1 programıyla alakalı herhangi bir fikir değişikliği olmadığı konusunda ısrarcı olsa da, 2026' motor kurallarının gelişim sürecini yakından takip ettiklerini doğruladılar.

Red Bull Ring'de konuşan Watanabe, "Formula 1 motor sporlarının en iyi kategorisidir, bu yüzden F1 dünyasında neler olup bittiğini her zaman takip ediyoruz."

"Elbette faaliyetlerimize daha yeni son verdik ve tamamladık. Bu yüzden Honda şirketi içinde 2026 sezonu hakkında hiçbir şey görüşülmedi. Yani ortada bir plan yok."

“Fakat kapılar kapalı değil. Bildiğim kadarıyla F1, 2026 düzenlemelerini netleştirmeye çalışıyor ve kesinlikle karbon nötr hedefi var. Bu da bizimle aynı yön demek."

"Bu yüzden Formula 1'den karbon nötrle alakalı sebeplerle ayrılmak zorunda değiliz. Aksine karbon nötr olduğu için F1'i incelemek için iyi bir fırsat olacak. Yani bizim için kapalı bir kapı değil." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Erik Junius

Watanabe, Honda'nın F1 dönüşü için ciddi bir değerlendirme yapılmadan önce yol araçlarının karbon nötr olmasıyla alakalı hedeflerine ulaşmaları gerektiğini de ekledi.

Motorsport.com'a konuşan Watanabe, Honda'nın F1'e dönüşüne yeşil ışık yakması için kilit faktörlerin ne olacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bence takip etmemiz gereken birkaç faktör var."

"Ancak yol araçlarının seri üretimi ve karbon nötr nedeniyle F1 programımıza son verdiğimiz göz önüne alındığında, öncelikle bu tarafa konsantre olmamız gerekiyor."

"Buradaki hedefimize ulaşabileceğimizi anladığımızda F1'i tekrar düşünebiliriz."

Watanabe, 2026'da spora dönüşlerine ilişkin kararın ne zaman alınması gerektiğine de değindi ve 2023'ün sonuna kadar bir karar alınması gerektiğini belirtti..

“Tam zaman aralığını bilmiyorum ama 2026'da F1'e dönmek istiyorsak muhtemelen 1-1.5 yıl içinde karar vermemiz gerekiyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Araçlardaki Honda logoları

Honda'nın spora dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor olsa da, Red Bull ile olan ilişkilerinin giderek artması bekleniyor.

Red Bull takımlarıyla Honda arasında, teknik ortaklığın artırılması gibi pek çok görüşme gerçekleştiriliyor.

Watanabe, "Honda en azından 2025 sonuna kadar her iki takımın da bir nevi partneri olacak. Detaylar henüz belli olmasa da HRC, 2025 yılına kadar her iki takımın da teknik partneri olacak.” dedi.

Watanabe, ayrıca logolarla alakalı da, "Gelecek sezon için bir karar vermemiz gerekiyor ancak şahsen Honda adını daha fazla kullanmak istiyorum... Yani Honda ve HRC karışımı diyebiliriz." dedi.

Honda fikri mülkiyeti

Red Bull'un yeni güç ünitesi şirketini kurması ve ardından Honda'nın güç ünitesi programını devralmasının ardından, başlangıçta projenin fikri mülkiyetini satın aldığı düşünülüyordu.

Bu, 2026 kuralları üzerinde yapılan görüşmelerde kilit bir unsur haline geldi çünkü o dönemde spora yeni girenlere yardımcı olmak amacıyla bu üreticilere bazı ayrıcalıklar tanınması planlanıyor.

Red Bull bu dönemde yeni bir üretici olarak yer almak istediği için projenin fikri mülkiyetini almak istemiyordu çünkü böyle bir durumda diğer üreticiler, kendilerini "mevcut üreticilerden birisi" olarak görecekti.

Watanabe, Red Bull'un güç ünitesini fikri mülkiyetini asla satın almadığını ve aralarındaki anlaşmanın 2025 sonunda biteceğini söyledi.

“Fikri mülkiyeti kullanabilirler fakat bunu onlara satmadık. Bu, sadece bir kiralama; yani fikri mülkiyetimizi kullanma hakkı verdik."