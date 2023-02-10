"Honda, 2026 sezonu için McLaren ile temasa geçti" iddiası

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F1'e dönüş çalışmalarını başlatan Honda, geçtiğimiz haftalarda 2026 sezonunda devreye girecek kuralları resmi olarak imzaladı.

Sorun, eskiden tedarikçisi, şimdi ise teknik ortağı oldukları Red Bull'un kendileri yerine Ford ile teknik ortaklık kurmayı tercih etmesi; dolayısıyla Honda'nın spora dönüş için ya yeni bir takıma motor tedarik etmesi, ya da kendi takımını kurması gerekiyor.

Ancak takımların Andretti konusunda aldığı tavır düşünüldüğünde, Japon üretici için ilk seçenek daha olası gibi görünmekte.

Bu konudaki son gelişmeleri aktaran The Race'a göre Honda çoktan bu konuda adım attı ve iyi bildiği bir takımla temas kurdu: McLaren!

İlk olarak 1988-1992 yılları arasında McLaren ile ortaklık kuran Honda, tabiri caizse seriyi domine etmiş ve takımın arka arkaya 4 kez hem pilotlar, hem de takımlar şampiyonluğuna ulaşmasında ciddi rol oynamıştı.

McLaren döneminin ardından spordan ayrılan Honda, 1999 sezonunda spora dönmüş, 2009 sezonunda ise bir daha ayrılmıştı.

2015'te yine McLaren ile geri dönen Honda, bu kez ilk dönemki başarıların yanından bile geçememiş, aksine bu yıllarda gridin en kötü motoru olarak kötü bir şöhret kazanmıştı.

Honda'nın yeni düzenlemeler kapsamında kiminle ortaklık kurabileceğini değerlendirdiği, McLaren'in ise 2025'ten sonra Mercedes müşterisi olarak mı devam edeceğini yoksa yeni bir tedarikçi mi arayacağını düşündüğü için yeni McLaren Honda dönemine ilişkin görüşmelerin son derece erken bir aşamada olduğuna inanılıyor.

Bunun yanı sıra McLaren CEO'su Zak Brown'ın da takımın 2026'daki yönünü bir an önce kesinleştirmek istediği, bu nedenle mevcut tüm seçenekleri değerlendirdiği düşünülüyor.