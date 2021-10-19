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Honda, 2026 Formula 1 motor projesinde yer almayacak

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Ken Tanaka / Motorsport.com Japan
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Honda, Red Bull ile ortaklığını uzatmasına rağmen 2026 Formula 1 motor projesine dahil olmayı planlamadıklarını söyledi.

Honda, 2026 Formula 1 motor projesinde yer almayacak

Japon üretici, 2021 yılının ardından F1'den ayrılacak ve gelecek yıldan itibaren Honda güç ünitesi projesini Red Bull devralacak.

Red Bull, Honda güç ünitesinin IP'sini devralacak ve projede yer alan mühendisler 2022'ye kadar grand prix aktivitelerinde çalışmaya devam edecek.

Güç üniteleri Japonya'da bir araya getirilecek ve Honda gelecek yıl da pist mühendislik desteği ve yarış operasyon asistanlığı verecek.

Red Bull, daha sonra güç üretim departmanını çalıştırmaya başlayarak, bütün F1 aktivitelerinde sorumlu olacak.

Ancak Honda, Red Bull ile sürücü geliştirme programları ve diğer yarış aktivitelerini kapsayan uzun vadeli ortaklığı boyunca, motor sporlarındaki gelişmeleri yakından takip edecek. 

Bu anlaşma, Honda'nın F1'in 2026'daki motor planları ile ilişkilendirilmesine sebep oldu ve Japon üreticinin yakın zamanda geri gelebileceği tartışmalarını ortaya çıkardı.

F1 sürdürülebilir yakıtlar ile dünyanın dört bir yanındaki araç üreticilerinin ilgisini çekebilecek büyük bir adım atıyor.

Ancak Honda'nın F1'den ayrılışının kalıcı olmayacağı iddialarına rağmen, Japon markası yeni nesil güç ünitelerine dahil olmak gibi bir planları olmadığını ve üst mertebelerde de böyle bir konuşmanın geçmediğini söyledi.

Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda, and Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, with the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda, and Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, with the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Honda marka ve iletişim direktörü Koji Watanabe, Tokyo'da bir basın etkinliğinde Honda'nın F1'deki çalışmalara, Red Bull ile birlikte ya da ayrı olarak katılacakları iddiasını reddetti.

Watanabe,"Yeni nesil güç üniteleri için bir ortaklık yapmamız olası değil."

"Tüm mühendislerimiz Red Bull Powertrains'in kurulması için çalışacak. Bu sadece 2022'de PU departmanlarını pürüzsüzce başlatmaları için bir köprü ve bir destek."

"Böyle bir talep gelse bile 2026 projesinde çalışamam. Şu anda bunu yapmak gibi bir niyetim yok ve isteğim de olmadı." dedi.

F1'in şu andaki motor üreticileri 2026'da yeni motor kuralları ile ilgili konuşmalara devam ediyor ve Porsche ya da Audi'yi spora dahil etmek için MGU-H'nin kullanımını durdurmanın yeterli olmasını umuyor.

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