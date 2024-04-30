Honda: "2026 F1 projesi 'plana göre' gidiyor"
Honda'nın 2026 Formula 1 motor geliştirme çalışmaları plana göre gidiyor ve yakında elektrik parçaları tarafında çalışmaya başlayacaklar.
Fotoğraf: Motorsport.com / Japan
Koji Watanabe, Honda Racing CEO
Photo by: Motorsport.com / Japan
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