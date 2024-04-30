Honda: "2026 F1 projesi 'plana göre' gidiyor"

Geçtiğimiz altı sezonu Red Bull ile geçiren Honda, 2026 yılı itibariyle Aston Martin ile çalışmaya başlayacak.

Mevcut kurallar altında motor gelişimi konusunda iyi bir bilgi birikimine sahip olan Honda, yeni projede elektrik tarafını geliştirmeye odaklandı. Yeni kurallar gereği artık güç ünitesi içten yanmalı motor ve elektrik tarafında %50'ye 50'lik bir güç bölünmesine sahip olacak.

HRC başkanı Koji Watanabe Autosport'a verdiği özel röportajda şöyle dedi: "Şu ana kadar her şey plana uygun gidiyor. Elbette çok fazla ayrıntıya giremeyiz, ancak her şey kendi beklentilerimizle uyumlu."

"Başlangıçta motorun elektrik tarafına odaklanıyoruz, bu nedenle şu anda esas olarak elektrikli motor parçaları ve batarya üzerinde çalışıyoruz."

"Bu çalışma tamamen kendi hedeflerimizle uyumlu. Buna paralel olarak içten yanmalı motoru da geliştiriyoruz ancak bu aşamada henüz V6 değil. Şu anda tek silindirli."

"Dediğim gibi; şimdiye kadar her şey plana uygun gidiyor. Çok fazla detaya giremeyiz ama her şey kendi beklentilerimiz doğrultusunda ilerliyor."

Koji Watanabe, Honda Racing CEO Photo by: Motorsport.com / Japan

Honda 2021 sonunda F1'den resmen ayrılmış olsa da, yarış bölümü HRC aracılığıyla Red Bull ile ortaklığını sürdürdü.

Watanabe, 2021 sonrasında pek çok Honda çalışanının başka projelere geçtiğini ve yeni 2026 projesini desteklemek için bir dizi yeni işe alım yapılması gerektiğini açıkladı.

"F1 faaliyetlerimizi durduracağımızı açıkladığımız zaman, bu departmandaki mühendislerin çoğu F1 projesinden ayrıldı."

"Tüm önemli mühendisler Honda Mobility de dahil olmak üzere diğer projelere geçti."

"Sonuç olarak, tamamen aynı kişiler olmasa da tüm bu pozisyonları yeniden doldurmak zorunda kaldık. Bazı insanlar hâlâ aynı, ancak diğer pozisyonlar için birilerini bulmak daha zor ve en azından biraz zamana ihtiyaç var."

"[HRC UK] şirketini açtık fakat henüz tam olarak nerede olacağına karar vermedik. Kayıt işlemi yapıldı çünkü İngiltere'de de personel istihdam etmek istiyoruz."

"Bu işler zaman alıyor çünkü bazen personelin kontratında kenarda bekleme zorunluluğu oluyor."

"Bu nedenle bu yaz İngiltere'de personel istihdam etmeye başlamak istiyoruz. Şimdiden kaydımızı yaptırdık."