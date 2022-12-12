Honda, 2026 F1 motor kuralları için FIA'ya kayıt yaptırdı!

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Japon üretici 2021 sezonunun sonunda Formula 1'den çekilme kararı almış ve o dönem bunun sebebi olarak, elektrikli yol araçlarına odaklanmasını işaret etmişti.

Fakat 2021 sonunda güç ünitesinin fikri mülkiyetini Red Bull'a kiraladılar ve resmi olarak olmasa da, arka planda Avusturyalı ekibe destek verdiler.

Tam bu noktada Red Bull, hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluğunu kazanarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Taraflar arasındaki ortaklık iyi giderken, Honda logoları Japonya GP itibariyle yeniden Red Bull araçlarının üzerinde görünmeye başladı.

Red Bull ile yapılan mevcut anlaşma 2025 sezonunun sonuna kadar devam edecek ve bu tarihten sonra Milton Keynes merkezli takım kendi güç ünitesini kullanmayı planlıyor.

A Honda logo on a Red Bull engine cover Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Fakat Red Bull'un motor partneri olarak Porsche ile görüşmesi ve taraflar arasında görüşmelerin olumsuz sonuçlanması, Honda'nın spora gerçek anlamda dönebileceği spekülasyonlarını beraberinde getirdi.

Red Bull, yine kendi güç ünitesini üretmeye devam etmeyi planlıyor fakat görünüşe bakılırsa güç ünitesinin elektrik tarafında Japon üreticiyle çalışmaya açıklar.

Bu fikir, Honda'nın motor sporları patronunun pazartesi günü motor üreticisi olmaya yönelik ilgilerini resmiyete döktüklerini açıklamayla daha da ileriye gitmiş oldu.

FIA, 2026'dan itibaren güç ünitesi üretmek isteyen tüm üreticilerin kasım ayı ortasına kadar niyetlerini bildirmelerini istemişti.

Honda Racing başkanı Koji Watanabe, Honda'nın bunu yaptığını doğruladı ancak bunun 2026'dan itibaren kesinlikle gridde olacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Watanabe "HRC olarak, 2026 sonrası için güç ünitesi tedarikçiliğine yönelik kaydımızı yaptırdık."

"2026'dan itibaren F1 düzenlemeleri karbon nötr olma yolunda ilerliyor."

"Elektrikli parçalar da artık daha önemli hale geliyor. Hem karbon nötr hem de elektrifikasyon, Honda'nın teşvik ettiği şeyler, bu açıdan hedeflerimiz örtüşüyor."

"Bir yarış şirketi olarak, daha fazla araştırma yapabilmek amacıyla üretici kaydımızı yaptırdık."

"Ayrıca 15 Kasım'ın kayıt için son tarih olduğu da ortadaydı. Bu araştırmayı sürdürebilmek için üretici olarak kaydımızı yaptırdık." dedi.

Kayıt sayesinde Honda, 2026'da spora geri dönmek isteyip istemediğine, eğer dönecekse de bunu nasıl yapacağına karar verecek.

Japon şirket, 15 Kasım'a kadar kayıt yaptırmamış olsaydı, katılım daha zor olacaktı. Ayrıca Honda, çeşitli üreticiler ve FIA ​​arasındaki resmi görüşmelerin bir parçası olmayacaktı.