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Honda, 2025'e kadar Red Bull'la bağlantılarını korumaya hazırlanıyor

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, Şef Editör

RacingNews365.com'un özel haberine göre Honda, spordan çekilse bile 2022 ile 2025 arasında Red Bull ile bağlarını koruyacak.

Honda, 2025'e kadar Red Bull'la bağlantılarını korumaya hazırlanıyor

Honda, Max Verstappen ile sürücüler şampiyonluğunu kazanmasının ardından 2021'in sonunda Formula 1'den resmi olarak ayrılırken, motor projesinin haklarını yeni kurulan Red Bull Powertrains'e bırakacak.

Red Bull ve Honda arasındaki yakın bağlardan ötürü Honda, Red Bull'dan gelen bu talebi kabul etti ve motorların dondurulacağı yeni dönemde, Avusturyalı ekibin motorlarını kullanmaya devam etmesine izin verdi.

Başlangıçta temel plan Honda'nın 2022 ve 2023 yıllarında Red Bull adına motorları hazırlamayı sürdürmesiydi. O noktadan sonra Red Bull, Powertrains bölümü aracılığıyla, güç ünitesinin üretim ve yönetimini devralacaktı.

Fakat RacingNews365, bu birlikteliğin sonraki sezonlarda da devam edeceğini ve Red Bull'u yeni motorlar gelinceye kadar destekleyeceklerini öğrendi.

Honda, motorları artık "Honda" adı altında sunulmayacak olsa da, motorları Japonya üretmeye ve tedarik etmeye devam edecek.

Yamamoto, Red Bull'a geçiyor

Motor performansının gelişimi dondurulduğu için herhangi bir Ar-Ge veya finansal yatırım gerekmiyor. Ayrıca ortaya çıkan herhangi bir maliyeti de doğrudan Red Bull Powertrains'e fatura edebilirler.

Ayrıca RacingNews365'in kaynakları, Masashi Yamamoto'nun yeni sezonda Honda'dan Red Bull'a geçeceğini öğrendi.

Yamamoto, son yıllarda Honda'nın motor sporları direktörüydü. Şimdi, motor projesini denetlemek ve takımın şampiyonluk yolunda ilerlemesini sağlamak için Honda'dan Red Bull Powertrains'e geçecek.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, celebrate

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, celebrate

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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