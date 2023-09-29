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Honda, 2024 F1 motorunu daha da geliştirecek

Honda'nın patronu Koji Watanabe, motor gelişimi dondurulsa bile, 2024 F1 sezonu için izin verilen alanlarda önemli adımlar planlandığını söyledi.

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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Formula 1'de motor gelişimi dondurulmuş durumda ve bundan ötürü motor üreticileri, performans anlamında gelişim çalışması yapamıyorlar.

Kurallar izin verdiği sürece dayanıklılık amacıyla motor üzerinde çalışma yapılabiliyor ve bu da güç ünitesinden daha fazla performans elde edilmesine olanak tanıyor.

Takımların bu yıl sadece üç güç ünitesi kullanabildiği göz önüne alındığında, motorların güç kaybetmeden uzun süre dayanması çok önemli.

Watanabe Hollanda yayın organı De Telegraaf'a verdiği demeçte odaklarının 2024 güç ünitesini bu yönde geliştirmek olduğunu söyledi.

Watanabe, "Güç ve performans açısından hiçbir şey geliştiremesek de diğer alanlarda ilerleme kaydedebiliriz."

"Örneğin Ferrari motoru önemli ölçüde geliştirdi, Mercedes'in de ERS sistemi çok güçlü."

"Biz de gelecek yıl için motorumuzu uzun ömürlülük açısından geliştireceğiz. Yani yapılacak kesinlikle bir şeyler var." dedi.

Koji Watanabe, President, Honda Racing Corporation

Koji Watanabe, President, Honda Racing Corporation

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Honda ve Red Bull'un yolları 2026 sonunda ayrılacak.

Watanabe, iki tarafın rakip üreticiler haline gelmesiyle birlikte, gelecekteki olası teknoloji hakkında fikir alışverişi yapılmadığını açıkladı.

"Red Bull bize motorları hakkında hiçbir şey söylemiyor, biz de onlara kendi gelişimimiz hakkında hiçbir şey söylemiyoruz."

"Yani şu anda zaten bir tür bilgi savaşı yaşanıyor. Red Bull mevcut motorumuz hakkında bazı bilgilere sahip ama sonuçta gelişim ve diğer tüm süreçten biz sorumluyuz."

"Bilginin çoğu bizde."

"2025'e kadar umarım Red Bull her şeyi kazanır. Ve 2026'dan itibaren, umarım onların en büyük rakibi oluruz."

"Tamamen yeni bir motor inşa etmek büyük bir zorluk ama nihai hedefimiz de önümüzdeki dönemde şampiyon olmak."

Watanabe, Red Bull'u kaybetmelerine giden ayrılık sürecinden dolayı pişman olmadıklarını söylüyor. 

"Başlangıçta 2020'de verdiğimiz bu karardan pişman değilim."

"O zaman, bence doğru seçim buydu. Honda yönetimi, karbon nötrü temel bir unsur haline getirdi."

"Örneğin, elektrikli bir yol aracının bataryasını geliştirmek için, o dönemde çoğunlukla Formula 1 faaliyetleriyle meşgul olan üst düzey mühendislere ihtiyacımız vardı."

"Bunlar getirildi ve gelecek için pek çok çalışma yapıldı. Motorlar çok daha sürdürülebilir olacağından ve gücün yaklaşık yüzde 50'si elektrikle üretileceğinden, 2026'dan sonra sporda kalmamız mümkün olacak."

"Ancak, Red Bull ile işbirliği yapmak, kendi motorlarını üretme planları göz önüne alındığında mümkün değildi."

"Formula 1 ve motor sporlarındaki diğer faaliyetlerimiz on yıllardır Honda'nın bel kemiğini oluşturuyor. Formula 1'de aktif olmamız ve aynı zamanda şampiyon olmamız bizi Toyota, Nissan ve diğer markalardan ayırıyor."

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