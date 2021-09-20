Honda, 2022'de Red Bull'a teknik açıdan destek olacak

Honda, 2021 sonunda Formula 1'den ayrılacak ve sezon sonu itibariyle F1 motor projesinin haklarını, Red Bull Powertrains alacak. Şu anda F1 ekibinin Milton Keynes'teki merkezinde, bir motor departmanı kuruluyor ve buraya motorla alakalı yeni ekipmanlar geliyor.

Artık motorun bakımından ve diğer pek çok şeyden Red Bull sorumlu olacağı için, personel alımı da yapılıyor.

Honda, spordan ayrılsa bile gelecek yıl için motoru geliştirmeye devam etti ve bu yılın sonuna kadar motor üzerinde çalışmaya devam edecek.

RacingNews365'e konuşan Yamamoto, 2022'den sonra motorun gelişimini durdurup, spordan ayrılsalar bile teknik anlamda Red Bull'a destek vereceklerini söyledi.

Ancak Yamamoto, 2023 yılıyla beraber durumun tamamen değişeceğini ve artık Red Bull'un kendi başına olacağını belirtti.

Yamamoto şöyle konuştu: "Gelecek yıl motorun tüm teknik yönüne biz bakacağız çünkü 2022 yılı, iki taraf için bir geçiş yılı olacak. Onlara teknik anlamda destek olacak."

"2023'te ise Red Bull'un tamamen kendi kendine yetebileceğini düşünüyoruz."

"Şimdiye kadar 2023'te Red Bull'u destekleme konusunda herhangi bir görüşme yapmadık ama kendi başlarına idare edebileceklerini düşünüyoruz."

"Şu noktada Red Bull ile pazarlama hakları konusundaki tartışmalarda son aşamaya geldik."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images