Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Sainz, SF21'de Leclerc'in tarzını kopyalamaya çalışıyor
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Honda, 2022'de Red Bull'a teknik açıdan destek olacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Honda'nın motor sporları şefi Masashi Yamamoto, 2022'de Red Bull'u desteklemeye devam edeceklerini ancak sonrası için herhangi bir planları olmadığını söyledi.

Honda, 2022'de Red Bull'a teknik açıdan destek olacak

Honda, 2021 sonunda Formula 1'den ayrılacak ve sezon sonu itibariyle F1 motor projesinin haklarını, Red Bull Powertrains alacak.  Şu anda F1 ekibinin Milton Keynes'teki merkezinde, bir motor departmanı kuruluyor ve buraya motorla alakalı yeni ekipmanlar geliyor.

Artık motorun bakımından ve diğer pek çok şeyden Red Bull sorumlu olacağı için, personel alımı da yapılıyor.

Honda, spordan ayrılsa bile gelecek yıl için motoru geliştirmeye devam etti ve bu yılın sonuna kadar motor üzerinde çalışmaya devam edecek.

RacingNews365'e konuşan Yamamoto, 2022'den sonra motorun gelişimini durdurup, spordan ayrılsalar bile teknik anlamda Red Bull'a destek vereceklerini söyledi.

Ancak Yamamoto, 2023 yılıyla beraber durumun tamamen değişeceğini ve artık Red Bull'un kendi başına olacağını belirtti.

Yamamoto şöyle konuştu: "Gelecek yıl motorun tüm teknik yönüne biz bakacağız çünkü 2022 yılı, iki taraf için bir geçiş yılı olacak. Onlara teknik anlamda destek olacak."

"2023'te ise Red Bull'un tamamen kendi kendine yetebileceğini düşünüyoruz."

"Şimdiye kadar 2023'te Red Bull'u destekleme konusunda herhangi bir görüşme yapmadık ama kendi başlarına idare edebileceklerini düşünüyoruz."

"Şu noktada Red Bull ile pazarlama hakları konusundaki tartışmalarda son aşamaya geldik."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar
Sainz, SF21'de Leclerc'in tarzını kopyalamaya çalışıyor

Önceki haber

Sainz, SF21'de Leclerc'in tarzını kopyalamaya çalışıyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
World Superbike

Rea, Razgatlıoğlu'na puan kazandırdığı için 'hayal kırıklığına' uğramış

2 s
2
Formula 1

Prost: "Ters grid uygulaması getirilirse, Formula 1'den ayrılırım"

1 g
3
Formula 1

Capito, Raikkonen ile Zandvoort'ta neden yemeğe çıktığını anlattı

3 s
4
Formula 1

Sainz, SF21'de Leclerc'in tarzını kopyalamaya çalışıyor

27 dk
5
Formula 1

Alonso: "Daha eşit araçlarla herkes podyum için savaşabilir"

1 s
Son Haberler
Honda, 2022'de Red Bull'a teknik açıdan destek olacak
F1

Honda, 2022'de Red Bull'a teknik açıdan destek olacak

0dk
Sainz, SF21'de Leclerc'in tarzını kopyalamaya çalışıyor
F1

Sainz, SF21'de Leclerc'in tarzını kopyalamaya çalışıyor

27dk
Alonso: "Daha eşit araçlarla herkes podyum için savaşabilir"
F1

Alonso: "Daha eşit araçlarla herkes podyum için savaşabilir"

1 s
Prost: "Formula 1 takvimini genişletmek mantıklı fakat bir sınır olmalı"
F1

Prost: "Formula 1 takvimini genişletmek mantıklı fakat bir sınır olmalı"

2 s
Capito, Raikkonen ile Zandvoort'ta neden yemeğe çıktığını anlattı
F1

Capito, Raikkonen ile Zandvoort'ta neden yemeğe çıktığını anlattı

3 s
Son Videolar
Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar 03:53
Formula 1
18 Eyl 2021

Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey 09:33
Formula 1
17 Eyl 2021

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
16 Eyl 2021

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
15 Eyl 2021

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Sainz, SF21'de Leclerc'in tarzını kopyalamaya çalışıyor Rusya GP
Formula 1

Sainz, SF21'de Leclerc'in tarzını kopyalamaya çalışıyor

Prost: "Formula 1 takvimini genişletmek mantıklı fakat bir sınır olmalı" Rusya GP
Formula 1

Prost: "Formula 1 takvimini genişletmek mantıklı fakat bir sınır olmalı"

Capito, Raikkonen ile Zandvoort'ta neden yemeğe çıktığını anlattı Rusya GP
Formula 1

Capito, Raikkonen ile Zandvoort'ta neden yemeğe çıktığını anlattı

Çok Okunanlar Bugün

Rea, Razgatlıoğlu'na puan kazandırdığı için 'hayal kırıklığına' uğramış
World Superbike World Superbike

Rea, Razgatlıoğlu'na puan kazandırdığı için 'hayal kırıklığına' uğramış

Prost: "Ters grid uygulaması getirilirse, Formula 1'den ayrılırım"
Formula 1 Formula 1

Prost: "Ters grid uygulaması getirilirse, Formula 1'den ayrılırım"

Capito, Raikkonen ile Zandvoort'ta neden yemeğe çıktığını anlattı
Formula 1 Formula 1

Capito, Raikkonen ile Zandvoort'ta neden yemeğe çıktığını anlattı

Sainz, SF21'de Leclerc'in tarzını kopyalamaya çalışıyor
Formula 1 Formula 1

Sainz, SF21'de Leclerc'in tarzını kopyalamaya çalışıyor

Alonso: "Daha eşit araçlarla herkes podyum için savaşabilir"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Daha eşit araçlarla herkes podyum için savaşabilir"

Prost: "Formula 1 takvimini genişletmek mantıklı fakat bir sınır olmalı"
Formula 1 Formula 1

Prost: "Formula 1 takvimini genişletmek mantıklı fakat bir sınır olmalı"

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor
Formula 1 Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

Leclerc, 2022 için Ferrari'ye güveniyor
Formula 1 Formula 1

Leclerc, 2022 için Ferrari'ye güveniyor

Son Haberler

Honda, 2022'de Red Bull'a teknik açıdan destek olacak
Formula 1 Formula 1

Honda, 2022'de Red Bull'a teknik açıdan destek olacak

Sainz, SF21'de Leclerc'in tarzını kopyalamaya çalışıyor
Formula 1 Formula 1

Sainz, SF21'de Leclerc'in tarzını kopyalamaya çalışıyor

Alonso: "Daha eşit araçlarla herkes podyum için savaşabilir"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Daha eşit araçlarla herkes podyum için savaşabilir"

Prost: "Formula 1 takvimini genişletmek mantıklı fakat bir sınır olmalı"
Formula 1 Formula 1

Prost: "Formula 1 takvimini genişletmek mantıklı fakat bir sınır olmalı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.