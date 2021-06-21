Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ferrari'nin Fransa GP kabusuna ne sebep oldu?
Formula 1 / Fransa GP Haberler

Honda, Red Bull'un 2022'de kullanması için yeni bir motor mu hazırlıyor?

Ekleyen:

Masashi Yamamoto, Honda'nın spordan ayrılmadan önce motor sağladığı iki takımın da 2022'de kullanabilecekleri son bir motoru tamamlayacağını belirtti.

Honda, Red Bull'un 2022'de kullanması için yeni bir motor mu hazırlıyor?

Honda'nın sezon sonunda spordan ayrılacağını açıklamasıyla birlikte Red Bull, kendi motor departmanı olan Red Bull Powertrains'i kurmuş ve bu departmanın başına uzun yıllardır Mercedes'in mühendislik bölümü başkanlığını yapan yapan Ben Hodgkinson'u getirmişti. Red Bull sonrasında Mercedes'ten 15 mühendis ile daha anlaşmıştı.

Spordaki son senesinde Honda, 2022 motorunu 2021 sezonuna yetiştirerek büyük bir projenin altından kalkmış ve birçok alanda Mercedes'i yakalamıştı. 

Diğer içerikler:

Fransa GP hafta sonunda Fransız Auto Hebdo sitesiyle röportaj gerçekleştirilen Yamamoto, spordan ayrılmadan önce 2022'de kullanılması için Red Bull ve AlphaTauri'ye son bir motor vereceklerini kabul etti ve "bunun üzerinde konuşuyoruz" dedi. 

Honda'nın 2022'ye doğru E10 yakıtları için tasarladığı yeni motorunu tamamlaması bekleniyor.

Yamamoto'ya göre Honda'nın bu kadar iyi bir durumdayken spordan ayrılmasının sebebi, şirketin elektrik teknolojilerine daha fazla odaklanmak istemesi. 

Konu hakkında konuşan Japon mühendis, "Bu alana daha çok mühendis yollayacağız. Kişisel olarak spordan ayrıldığımız için üzgünüm. Honda'nın F1'de kalmasını isterdim ama alınan kararı anlıyor ve bu karara saygı duyuyorum." dedi.

Yamamoto ayrıca bazı çalışma arkadaşlarının Red Bull Powertrains'e geçebileceğini de kabul etti.

Yamamoto, "Şu an mühendislerimizin Red Bull'a geçip geçmeyeceği hakkında ileri seviyede planlarımız yok ama sezon sonuna doğru bu değişebilir." dedi.

Son olarak Mercedes'le içinde bulundukları şampiyonluk mücadelesi hakkında konuşan Japon mühendis şunları söyledi: "Mercedes'le mücadele edebilmek için yapmamız gereken her şeyi yaptığımıza inanıyorum. Red Bull bize yeni motorumuzla son senemizde iyi bir iş çıkarma şansı tanıdı."

"Güç olarak, motorlar artık fazlasıyla yakın ve [iki takım arasındaki] farklar pistlere ve pistteki koşullara göre belirleniyor. Motoru geliştirmeye devam etmeliyiz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

 

paylaşım
yorumlar
Ferrari'nin Fransa GP kabusuna ne sebep oldu?

Önceki haber

Ferrari'nin Fransa GP kabusuna ne sebep oldu?
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, Wolff'un Honda motoruyla ilgili yorumu karşısında şaşkın

5s
2
Formula 1

Honda, Red Bull'un 2022'de kullanması için yeni bir motor mu hazırlıyor?

28 dk
3
Formula 1

Ferrari'nin Fransa GP kabusuna ne sebep oldu?

1s
4
Formula 1

Marko: "FIA, Mercedes'in esnek ön kanadını inceliyor"

1s
5
Formula 1

Mercedes, Hamilton’ın pitte kaybettiği ekstra 0.5 saniyenin nedenini anlayamamış

3s
Son Haberler
Honda, Red Bull'un 2022'de kullanması için yeni bir motor mu hazırlıyor?
F1

Honda, Red Bull'un 2022'de kullanması için yeni bir motor mu hazırlıyor?

28dk
Ferrari'nin Fransa GP kabusuna ne sebep oldu?
F1

Ferrari'nin Fransa GP kabusuna ne sebep oldu?

1s
Marko: "FIA, Mercedes'in esnek ön kanadını inceliyor"
F1

Marko: "FIA, Mercedes'in esnek ön kanadını inceliyor"

1s
Verstappen, pist sınırı kurallarını ihlal etmesine rağmen neden ceza almadı?
F1

Verstappen, pist sınırı kurallarını ihlal etmesine rağmen neden ceza almadı?

2s
Gasly, Norris'in eleştirilerine cevap verdi
F1

Gasly, Norris'in eleştirilerine cevap verdi

2s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Daha fazlası
Can Çarpıcı
Marko: "FIA, Mercedes'in esnek ön kanadını inceliyor"
Formula 1

Marko: "FIA, Mercedes'in esnek ön kanadını inceliyor"

Puebla E-Prix: Mortara, FE kariyerinin ikinci galibiyetini aldı Puebla E-Prix II
Formula E

Puebla E-Prix: Mortara, FE kariyerinin ikinci galibiyetini aldı

Perez: "İyi bir yarış çıkardık" Fransa GP
Formula 1

Perez: "İyi bir yarış çıkardık"

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull, Wolff'un Honda motoruyla ilgili yorumu karşısında şaşkın
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Wolff'un Honda motoruyla ilgili yorumu karşısında şaşkın

Ferrari'nin Fransa GP kabusuna ne sebep oldu?
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin Fransa GP kabusuna ne sebep oldu?

Marko: "FIA, Mercedes'in esnek ön kanadını inceliyor"
Formula 1 Formula 1

Marko: "FIA, Mercedes'in esnek ön kanadını inceliyor"

Honda, Red Bull'un 2022'de kullanması için yeni bir motor mu hazırlıyor?
Formula 1 Formula 1

Honda, Red Bull'un 2022'de kullanması için yeni bir motor mu hazırlıyor?

Gasly, Norris'in eleştirilerine cevap verdi
Formula 1 Formula 1

Gasly, Norris'in eleştirilerine cevap verdi

Wolff, Bottas’ın sinirli radyo mesajından rahatsız olmamış
Formula 1 Formula 1

Wolff, Bottas’ın sinirli radyo mesajından rahatsız olmamış

Mercedes, Hamilton’ın pitte kaybettiği ekstra 0.5 saniyenin nedenini anlayamamış
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Hamilton’ın pitte kaybettiği ekstra 0.5 saniyenin nedenini anlayamamış

Verstappen, pist sınırı kurallarını ihlal etmesine rağmen neden ceza almadı?
Formula 1 Formula 1

Verstappen, pist sınırı kurallarını ihlal etmesine rağmen neden ceza almadı?

Son Haberler

Honda, Red Bull'un 2022'de kullanması için yeni bir motor mu hazırlıyor?
Formula 1 Formula 1

Honda, Red Bull'un 2022'de kullanması için yeni bir motor mu hazırlıyor?

Ferrari'nin Fransa GP kabusuna ne sebep oldu?
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin Fransa GP kabusuna ne sebep oldu?

Marko: "FIA, Mercedes'in esnek ön kanadını inceliyor"
Formula 1 Formula 1

Marko: "FIA, Mercedes'in esnek ön kanadını inceliyor"

Verstappen, pist sınırı kurallarını ihlal etmesine rağmen neden ceza almadı?
Formula 1 Formula 1

Verstappen, pist sınırı kurallarını ihlal etmesine rağmen neden ceza almadı?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.