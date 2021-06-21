Honda, Red Bull'un 2022'de kullanması için yeni bir motor mu hazırlıyor?

Honda'nın sezon sonunda spordan ayrılacağını açıklamasıyla birlikte Red Bull, kendi motor departmanı olan Red Bull Powertrains'i kurmuş ve bu departmanın başına uzun yıllardır Mercedes'in mühendislik bölümü başkanlığını yapan yapan Ben Hodgkinson'u getirmişti. Red Bull sonrasında Mercedes'ten 15 mühendis ile daha anlaşmıştı.

Spordaki son senesinde Honda, 2022 motorunu 2021 sezonuna yetiştirerek büyük bir projenin altından kalkmış ve birçok alanda Mercedes'i yakalamıştı.

Fransa GP hafta sonunda Fransız Auto Hebdo sitesiyle röportaj gerçekleştirilen Yamamoto, spordan ayrılmadan önce 2022'de kullanılması için Red Bull ve AlphaTauri'ye son bir motor vereceklerini kabul etti ve "bunun üzerinde konuşuyoruz" dedi.

Honda'nın 2022'ye doğru E10 yakıtları için tasarladığı yeni motorunu tamamlaması bekleniyor.

Yamamoto'ya göre Honda'nın bu kadar iyi bir durumdayken spordan ayrılmasının sebebi, şirketin elektrik teknolojilerine daha fazla odaklanmak istemesi.

Konu hakkında konuşan Japon mühendis, "Bu alana daha çok mühendis yollayacağız. Kişisel olarak spordan ayrıldığımız için üzgünüm. Honda'nın F1'de kalmasını isterdim ama alınan kararı anlıyor ve bu karara saygı duyuyorum." dedi.

Yamamoto ayrıca bazı çalışma arkadaşlarının Red Bull Powertrains'e geçebileceğini de kabul etti.

Yamamoto, "Şu an mühendislerimizin Red Bull'a geçip geçmeyeceği hakkında ileri seviyede planlarımız yok ama sezon sonuna doğru bu değişebilir." dedi.

Son olarak Mercedes'le içinde bulundukları şampiyonluk mücadelesi hakkında konuşan Japon mühendis şunları söyledi: "Mercedes'le mücadele edebilmek için yapmamız gereken her şeyi yaptığımıza inanıyorum. Red Bull bize yeni motorumuzla son senemizde iyi bir iş çıkarma şansı tanıdı."

"Güç olarak, motorlar artık fazlasıyla yakın ve [iki takım arasındaki] farklar pistlere ve pistteki koşullara göre belirleniyor. Motoru geliştirmeye devam etmeliyiz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images