Honda, 2022 güç ünitesi hazırlıklarında sona geliyor

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Honda, 2021 sonrasında Formula 1'den çekilmesine rağmen yeni sezonda Red Bull'a güç ünitesi sağlamaya devam edecek fakat motorların üzerinde Honda markaları olmayacak.

Bu yıl motorlarda bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. E10 yakıta geçildiği için, güç ünitesi konseptinin buna uyarlanması ve %10 etanol içeren bu yakıtın sebep olduğu güç kaybının telafi edilmesi gerekiyor.

Honda tüm bu süreçte, gelişim kaydetmek adına çeşitli çalışmalar yaptı ve yeni sezonda takıma güncel bir güç ünitesi sağlayacak.

Bu güç ünitesi, 2022'nin ilk yarışından hemen önce dondurulacak ve önümüzdeki üç yıllık süreçte hem Red Bull hem de AlphaTauri bu ünite ile yarışacak.

Motorsport.com Japonya'ya konuşan Honda'dan Yasuaki Asaki, "Güç ünitesi üzerindeki çalışmalar neredeyse tamamlandı."

"Sorunla varsa küçük değişiklikler ve düzeltmeler yaparsınız. Fakat temel konsepti veya temeli önceki yılın sonuna kadar tamamlamazsanız, motoru yeni sezona yetiştiremezsiniz."

"Artık E10 yakıt kullanılacak ve bunu kullanmak güç kaybına yol açıyor. Yani motorun o yakıta olan tepkisi çok önemli."

"Endişelenmemiz gereken tek şey bu. Fakat motorun genel yapısını çoktan yeniledik ve E10 yakıtla en iyi performansı ortaya çıkarmak için değişiklikler yaptık."

"Maksimum verimlilik hedefliyoruz ancak E10 yaktı ile motor gücü de azalacak ve elektrik anlamında üretim miktarı düşecek."

"Peki güç ne seviyede olacak? Bu bir sır. Diğer şirketler geçen yılla hemen hemen aynı olacağını söylüyorlar ama tam tersine böyle bir açıklama yapmak, geçen yılla aynı gücü elde etmenin zor olduğu anlamına geliyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images