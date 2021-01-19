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Formula 1 / Son dakika

Honda, 2021'de Mercedes'e kıyasla nerede olacaklarından emin değil

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Honda, 2021'de Mercedes'e kıyasla nerede olacaklarından emin değil
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, Editör

Honda'nın F1 teknik şefi Toyoharu Tanabe, 2021'de Mercedes'i yenmelerinin kolay olmadığını ama ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Honda, 2020 yılında ileriye doğru önemli bir adım atmayı başarsa da henüz Mercedes seviyesinde olmadıkları biliniyor.

Japon üretici, 2021 sonunda spordan çekilmeden önce Red Bull'la şampiyon olmayı hedefliyor ve bunun için uzun süredir çalışıyor.

Ancak Mercedes tarafından da iyi haberler geliyor ve bundan ötürü ortaya nasıl bir tablo çıkacağı merak konusu.

Konu hakkında konuşan Toyoharu Tanabe, rakip takımların gelişmeye devam ettiklerine dikkat çekti.

 

Tanabe, "Tabii ki 2021 için hazırladığımız yeni güç ünitemizi sadece performans anlamında değil, dayanıklılık anlamında da geliştiriyoruz."

"Aynı zamanda pozisyon olarak Mercedes'in gerisinde olduğumuzu ve rakiplerimizin kış döneminde uyumadığını biliyoruz."

"Bu yıl çok kısa bir kış aramız var, ancak Formula 1'e dahil olan herkes yarışları ve ayrıca şampiyonluğu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu yüzden size kazanacağımızı söylemek kolay bir şey değil."

"Ancak daha fazla yarış kazanıp, 2021'de şampiyonluk savaşı vermekten mutluluk duyacağız . Bu nedenle önümüzdeki yıl için güç ünitemiz üzerinde sıkı şekilde çalışmaya devam ediyoruz."

"Daha önce duyurulduğu üzere Honda, gelecek sezonun ardından spordan çekilecek. Ancak hedefimiz her zamankiyle aynı: Şampiyon olmak."

"Partner ekiplerimizle beraber, daha fazla performans arayışında olacağımız çok kısa bir kış dönemi geçireceğiz ve bu süreçte çok çalışacağız. Bu sayede daha güçlü şekilde dönebiliriz.” dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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