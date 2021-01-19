Honda, 2021'de Mercedes'e kıyasla nerede olacaklarından emin değil

Honda, 2020 yılında ileriye doğru önemli bir adım atmayı başarsa da henüz Mercedes seviyesinde olmadıkları biliniyor.

Japon üretici, 2021 sonunda spordan çekilmeden önce Red Bull'la şampiyon olmayı hedefliyor ve bunun için uzun süredir çalışıyor.

Ancak Mercedes tarafından da iyi haberler geliyor ve bundan ötürü ortaya nasıl bir tablo çıkacağı merak konusu.

Konu hakkında konuşan Toyoharu Tanabe, rakip takımların gelişmeye devam ettiklerine dikkat çekti.

Tanabe, "Tabii ki 2021 için hazırladığımız yeni güç ünitemizi sadece performans anlamında değil, dayanıklılık anlamında da geliştiriyoruz."

"Aynı zamanda pozisyon olarak Mercedes'in gerisinde olduğumuzu ve rakiplerimizin kış döneminde uyumadığını biliyoruz."

"Bu yıl çok kısa bir kış aramız var, ancak Formula 1'e dahil olan herkes yarışları ve ayrıca şampiyonluğu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu yüzden size kazanacağımızı söylemek kolay bir şey değil."

"Ancak daha fazla yarış kazanıp, 2021'de şampiyonluk savaşı vermekten mutluluk duyacağız . Bu nedenle önümüzdeki yıl için güç ünitemiz üzerinde sıkı şekilde çalışmaya devam ediyoruz."