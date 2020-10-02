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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Honda, 2021 sonunda F1'den ayrılacak!

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Resmi: Honda, 2021 sonunda F1'den ayrılacak!
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2015'ten bu yana Formula 1'de motor tedarikçisi olarak bulunan Honda, 2021 F1 sezonunun ardından spora veda edeceğini bugün yaptığı açıklamayla resmen duyurdu.

215'te McLaren'ın motor partneri olarak F1'e dönüş yapan Honda, İngiliz ekibi ile geçirdiği 3 sezonda pek istediği sonuçları elde edememişti.

Honda'nın istediği performans ve dayanıklılık seviyesine ulaşamamasının ardından spordan çekileceği iddia edilse de Japon üretici daha sonra Toro Rosso ve Red Bull'la anlaşmaya vardı.

Red Bull takımlarıyla daha iyi dönem geçiren Honda, motorunun performans ve dayanıklılığını çok daha iyi bir noktaya getirmeyi başardı.

2019'da Red Bull ile 3 yarış zaferi elde eden Honda, 2020'de biri Red Bull biri Toro Rosso ile iki zafer daha elde etti ve son döneminde şu ana kadar 6 zafer elde etmiş oldu. Honda aynı dönemde 2 pole pozisyonu ve 19 podyum sonucu elde etti.

Red Bull, son Concorde Anlaşması ile 2025'e kadar F1'de kalacağını onaylasa da Honda daha önceki açıklamalarında 2021 sonuna kadar F1'de kalmayı garanti etmişti.

Bugün yapılan açıklamayla Honda, 2021 F1 sezonunun ardından Formula 1'deki motor tedarikçiliğini bırakacağını duyurdu.

F1'den çekileceğini açıklayan Honda, yol araçlarındaki elektrikleşme yolunda gerekli kaynakları bulabilmek için bu kararı aldığını belirtti.

Açıklamada, "Honda'nın araştırma ve geliştirme alanındaki kurumsal kaynaklarını, karbonsuz teknolojilerin çekirdeği olacak yakıt hücreli araç (FCV) ve bataryalı EV (BEV) teknolojileri dahil olmak üzere gelecekteki güç ünitesi ve enerji teknolojileri alanlarına aktarması gerekiyor." sözlerine yer verildi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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